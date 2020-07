Von gestern Schönes und nicht so Schönes aus der Vergangenheit

Moderation: Marietta Schwarz

Ist das Sonnenstudio ein Relikt aus vergangenen Zeiten? (picture alliance)

Ein Thema - und vier Facetten des Gestrigen. Wir besuchen Spielhallen und Solarien und fragen uns: Wer geht da überhaupt noch hin? Wir retten Lieblingsturnschuhe von gestern und werfen einen nostalgischen Blick auf L.A, wie es vor der Coronakrise war.

Klingt paradox, ist aber so: Eine "Echtzeit" von heute, die sich mit Dingen von gestern beschäftigt! Ein Thema, vier Facetten, viermal "von gestern". Wir gehen in Berliner Spielhallen, so genannte Automatencasinos, denen ein Gesetz so langsam das Ende bereitet. Ende des Jahres werden wohl nur noch eine Handvoll von ihnen übrig sein - sie wirken wie ein Relikt aus längst vergangen Tagen

So ähnlich verhält es sich auch mit Solarien. Sonnenstudios sind zwar nach der Rücknahme der coronabedingten Schließungen nicht mehr durch Gesetze bedroht. Aber vielleicht vom Klimawandel? Oder von der Erkenntnis, dass braune Haut nicht unbedingt gesunde Haut ist? Unsere Reporterin sieht nach, wer sich überhaupt noch auf die Sonnenbank legt.

Turnschuhe, so hat man früher gesagt, heute Sneaker sind auf keinen Fall ein "Ding von gestern". Aber es gibt natürlich Sneaker, die so dreckig und kaputt sind, dass sie eigentlich entsorgt werden müssten. Aber wenn es nun die Lieblingssneaker sind? Dann geht es damit zum Sneaker-Doktor oder zur Sneaker-Reinigung. Kostet ein bisschen was, aber macht aus den Lieblingsturnschuhen von gestern die Lieblingsturnschuhe von heute.

In Los Angeles sind wir auch unterwegs - unsere Reporterin stellt das alte, das Retro-L.A. vor, das vor Corona die Touristenmassen anzog. Aber was genau ist da jetzt los?