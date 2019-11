Vom Laufsteg in die Psychiatrie Schluss mit Glamour

Mit Sonja Koppitz

Florian Burkhardt. (Pascal Triponez)

Florian Burckhardt – auch bekannt als Electroboy hatte viele Karieren: Supermodel, Internetpionier, Partyveranstalter. Alles lief, bis seine Beine nicht mehr trugen. Plus Eins erzählt die Geschichte eines Verwandlungskünstlers, der tief fallen musste, um wieder Boden unter den Füßen zu spüren.

Wie viele Leben kann man leben? Und welches macht glücklich. Man kann sich ja immer mal vorstellen, wie es wäre einen anderen Weg eingeschlagen zu haben. Florian Burckhardt hat vieles ausprobiert im Leben. Ist von einer Karriere zur nächsten gerast. Auf der Höhe des Erfolgs, hat er immer wieder aufgehört, alles hingeschmissen. Zu sich selbst gefunden und Antworten auf seinen Rastlosigkeit hat er erst gefunden, als er ganz unten war.

"Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nichts selber kann. Ich muss diese ultimative Kontrolle haben. Und ich muss mich spiegeln in Erfolg, damit ich eine Lebensberechtigung habe."

Dass sich das Leben nicht kontrollieren lässt, ist eine Erkenntnis zu der nicht nur Florian Burckhardt irgendwann kommt. Auch die Gitarrenbauerin Michi Hartmann musste erst einmal durch die Hölle, bevor sie einen Lebensstil fand, der sie zufrieden macht. In der Plus Eins Serie "Anders Leben" erzählt sie ihre Geschichte.

Auch Rituale können mitunter als Mittel eingesetzt werden um Kontrolle auszuüben. Denn am Ende ist die Frage ja immer: Wer bestimmt die Rituale, dürfen sie sich ändern und was passiert wenn Menschen beschließen sich der Konvention schlicht und einfach zu entziehen. In Familien führt das oft zu Streit. Aber deswegen ganz auf Rituale verzichten? Martin Keß, der mit seiner Frau Charlotte Roche den radikal intimen Beziehungs-Podcast "Paardiologie" macht, hat auch auf diese Frage eine Antwort.