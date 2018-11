Kulturnachrichten

Sonntag, 18. November 2018

Vom "frechen Kerl" zum "Hausmann" Micky-Spezialist: "Digitale Zeichnungen haben nichts Menschliches" Obwohl die Micky Maus mit 90 keine einzige Falte hat, änderte sie sich regelmäßig, sagte Ulrich Schröder, Comic-Zeichner und Micky-Maus-Spezialist, dem Deutschlandfunk Kultur. Den Vorwurf, Micky sei opportunistisch und habe sich angepasst, hat er allerdings zurückgewiesen: Vom Charakter her sei Micky ursprünglich ein "unheimlich frecher Kerl gewesen (...), als Symbol der Walt Disney Company könne er aber "keine solchen aggressiven Sachen machen wie Donald Duck". Seit Mitte der 50er Jahren müssten außerdem die Tages-Comics, die früher lange Abenteuer gewesen wären, in maximal drei Bildern erzählt werden. In diesen Gag-Geschichten könnte man keine Abenteuerreisen mehr machen. So sei Micky "häuslich geworden". Vom digitalen Zeichnen hält der ehemalige Artdirector von "Disney Publishing Worldwide" nicht viel. So entstandene Bilder hätten für ihn "nichts Menschliches", seien "perfekt wie Roboter", und dabei "völlig uninteressant". "Wenn man’s per Hand macht, bringt man das Leben zurück in die Zeichnung", so Schröder weiter. Eine private Geburtstagsparty für Micky gebe es bei ihm nicht. Dafür zeichne er das Geburtstagskind auf verschiedenen Veranstaltungen von Egmont Ehapa Media, dem Verleger.

Schriftsteller Menasse für sein Gesamtwerk geehrt Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen verliehen Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat am heutigen Sonntag den Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen erhalten. Die Auszeichnung würdigt nach Angaben der Stadt Menasses Gesamtwerk und seine konkrete Vision einer "Währung, Wirtschaft und Politik einschließenden Europäischen Union". Menasse habe die Fähigkeit, die sonst getrennt wahrgenommenen Bereiche Literatur, Kunst, Politik und Philosophie zu einer neuen Produktivität zu verbinden, heißt es in der Begründung der Preisjury. Der Autor eröffne neue Denkräume. Mit prächtigen Sprachbildern, Komik und präzisen Fragen verdichte er die Realität und fordere Zivilcourage angesichts zugespitzter Zeitumstände. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde im Ludwig Forum in Aachen verliehen. Zu Menasses Werk gehört u.a. die 2017 veröffentlichte Romansatire "Die Hauptstadt" über EU-Beamte, einen österreichischen Schweine-Großzüchter, einen Auschwitz-Überlebenden im Altenheim, einen belgischen Mordermittler, einen Auftragskiller aus Polen und ein durch Brüssel laufendes Schwein.

"Realistische Szenarien" für digitale Zukunft gefordert Precht: "Turbulente politische Zeiten stehen bevor" Künstliche Intelligenz muss nach Worten des Publizisten Richard David Precht stärker in den Blick genommen werden. Derzeit stehe sie "als Geist im Raum, für den Arbeitsmarkt spielt sie noch keine Rolle", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es wäre jedoch "fahrlässig", für die kommenden Jahrzehnte keine massiven Veränderungen zu erwarten. "Wir müssen deshalb überlegen, wie wir halbwegs realistische Szenarien entwerfen können", forderte der Philosoph. Er vermute, dass "sehr turbulente politische Zeiten" bevorstünden, sagte Precht weiter. Den weltweiten Zuspruch für Populisten weltweit halte er für eine Art "Vorbeben": "So wie die Tiere es spüren, bevor das Erdbeben kommt, haben die Leute schon eine Unruhe - vor allem mit dem Gefühl, dass die Politik ihnen im Blick auf die Zukunft keinen reinen Wein einschenkt." Wichtige Themen fänden zu wenig Beachtung, kritisierte er. Das betreffe den "Ernst der ökologischen Lage, wir behandeln die Migrationsfrage nur technisch, und auch die Zukunft der Arbeit ist so ein Problem."

Micky Maus feiert 90. Geburtstag Trickfilmfigur maßgeblich für den Aufstieg des Disney-Konzerns verantwortlich Die Maus hat sich bestens gehalten. Sie ist hyperaktiv wie eh und je. Und keine Falte ist in der spitzbübischen Miene des kleinen Helden mit den Riesenohren zu erkennen. Heute feiert Micky Maus seinen 90. Geburtstag - und blickt auf ein monumentales Lebenswerk zurück. Die Maus ist der Star von mehr als 130 Filmen sowie unzähliger Comics und hat die Entstehung eines der mächtigsten Unterhaltungsimperien der Welt befördert. Micky ist zudem eine Ikone der US-Popkultur - in einer Reihe mit Donald Duck und Superman, Elvis und Marilyn Monroe. Um die Ursprünge der Maus mit den roten Shorts ranken sich viele Legenden. Gesichert ist, dass Walt Disney, der damals 26-jährige Eigner einer kränkelnden Trickfilmfirma, die Figur auf einer langen Zugfahrt von New York nach Los Angeles ersann. Auf die Maus sei er gekommen, weil dieses Tier sympathisch sei, obwohl "alle Angst vor einer Maus haben, darunter auch ich selbst", erzählte Disney später. Mit "Steamboat Willie", dem ersten vertonten Zeichentrickstreifen der Filmgeschichte, hatte die Maus dann ihr öffentliches Debüt. Die Premiere dieses Vorfilms am 18. November 1928 im New Yorker Colony Theatre gilt als Mickys offizielles Geburtsdatum.

Jüdischer Weltkongress kritisiert Umgang mit NS-Raubkunst Präsident Ronald S. Lauder: "Deutschland hat eine historische Verantwortung" Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, wirft Deutschland vor, seiner Verantwortung bei der Identifizierung und Rückgabe von NS-Raubkunst nicht nachzukommen. 20 Jahre nach der Unterzeichnung der Washingtoner Prinzipien sei zu wenig passiert, sagte der US-amerikanische Mäzen und Kunstsammler der "Welt am Sonntag". "Deutschland hat eine historische Verantwortung, das Richtige zu tun", so Lauder. Auch die öffentlichen Institutionen seien ihrer Verantwortung nicht nachgekommen: "In Deutschland gibt es vier Bundesmuseen und mehr als 5.000 weitere öffentliche Kultureinrichtungen, von denen wir bis heute keine detaillierten Informationen über ihre Sammlungen haben." Das müsse sich ändern, betonte Lauder, der seit 2007 Präsident des Jüdischen Weltkongresses ist. Kritik übte er auch an der Arbeit der Limbach-Kommission, die Institutionen bei der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter berät. Wenn man versuche, ein Kunstwerk zurückzufordern, gebe es in Deutschland keine Ansprechpartner: "Wenn man als Antragsteller die Limbach-Kommission anrufen möchte, setzt dies ein Einverständnis der Gegenseite voraus", sagte Lauder. 15 Entscheidungen in 15 Jahren seien wirklich keine Erfolgsgeschichte.

Spanier Lacuesta gewinnt Filmfestival von Mar del Plata Preis für den besten Dokumentarfilm geht an den Italiener Roberto Minervini Der Spielfilm "Entre dos aguas" (Zwischen zwei Wassern) des spanischen Regisseurs Isaki Lacuesta ist beim internationalen Filmfestival von Mar del Plata in Argentinien mit dem Preis für den besten Film geehrt worden. Für seine Rolle in dem Werk über zwei ungleiche Brüder wurde Israel Gómez Romero als bester Schauspieler ausgezeichnet. Der Italiener Roberto Minervini wurde mit seinem Dokumentarfilm "What You Gonna Do When The World's On Fire" über Rassismus in den USA als bester Regisseur prämiert. Judy Hill, Hauptdarstellerin in einer der Episoden, erhielt den Preis als beste Schauspielerin. Die Deutsche Louise Donschen wurde mit ihrem Film "Casanovagen" in der Kategorie "Estados alterados" (Außergewöhnliche Zustände) ausgezeichnet. Mar del Plata ist das einzige A-Festival mit internationalem Wettbewerb in Lateinamerika. Unter den Gästen waren in diesem Jahr der französische Nouvelle-Vague-Schauspieler Jean Pierre Léaud, der Regisseur Leos Carax ("Die Liebenden von Pont-Neuf") und der Komiker Pierre Richard.

Peter Handke: Nestroy-Theaterpreis für sein Lebenswerk Beste Schauspielerin: Caroline Peters für ihre Darstellung in "Hotel Strindberg" Der österreichische Autor Peter Handke hat den Theaterpreis Nestroy für sein Lebenswerk erhalten. Die Auszeichnung wurde dem 75-Jährigen am Samstagabend bei einer Gala in Wien überreicht. Die Jury erklärte, der stets streitbare Handke habe mit seinen mehr als 20 Stücken Theatergeschichte geschrieben. Handke forderte in seiner Dankesrede ein Theater, das sich auf seine eigentlichen Stärken besinnt. "Dass man vertraut auf Sprache, auf Konfrontation, auf Rhythmus auf Gegeneinander, auf Akzentuieren." Bei der 19. Nestroy-Verleihung wurden Preise in insgesamt 13 Kategorien vergeben. Die deutsche Caroline Peters, bekannt aus der Krimi-Serie "Mord mit Aussicht", wurde als beste Schauspielerin für ihre Darstellung in "Hotel Strindberg" im Wiener Akademietheater ausgezeichnet. Als bestes Stück wurde "jedermann (stirbt)" von Ferdinand Schmalz ausgezeichnet, das im Burgtheater in Wien uraufgeführt wurde.

Niederlande: Proteste für und gegen "Zwarte Piet" Die schwarz geschminkten Helfer des Nikolauses unter Rassismusverdacht Begleitet von Protesten ist der Nikolaus mit seinen umstrittenen schwarzen Helfern in die Niederlande eingezogen. In mehreren Städten protestierten Dutzende Menschen bei Umzügen am Samstag gegen den Zwarte Piet ("Schwarzer Peter"). Die schwarz geschminkten Helfer des Nikolauses seien ein rassistisches Symbol. "Zwarte Piet ist Rassismus", stand auf Transparenten in Rotterdam, Eindhoven und Groningen. Vereinzelt kam es zu Rempeleien mit Befürwortern, darunter waren auch Fußball-Hooligans. Die Polizei berichtete von einigen Festnahmen. Die Figur des Zwarte Piet ist seit Jahren in den Niederlanden heftig umstritten. Zehntausende sahen in Zaandam am Samstag die traditionelle Ankunft des Sinterklaas mit einem Dampfschiff. Diese zentrale Auftaktsfeier im Norden von Amsterdam war auch im Fernsehen live übertragen worden. Dabei waren Hunderte von Polizisten im Einsatz. Die Feier sei friedlich verlaufen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Rom will neuen Leihvertrag für Da Vinci-Gemälde Kulturstaatssekretärin kritisiert Vereinbarung für Jubiläumsausstellung 2019 Der Pariser Louvre plant für 2019 eine große Sonderausstellung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci - doch jetzt will Italien den Vertrag für die Ausleihe aller in italienischen Museen bewahrten Gemälde des Künstlers neu verhandeln. Kulturstaatssekretärin Lucia Borgonzoni von der rechtsextremen Lega-Partei sagte der Zeitung "Corriere della Sera", der Vertrag sei von der Vorgängerregierung zu "unbegreiflichen" Bedingungen abgeschlossen worden. Der 2017 geschlossene französisch-italienische Vertrag über die Ausleihe sieht vor, dass der Louvre seinerseits dem römischen Museum Scuderie del Quirinale im Jahr 2020 Gemälde des Renaissance-Malers Raffael aus seinem Besitz ausleiht für eine Ausstellung aus Anlass von dessen Tod im Jahr 1520.

Bremer Literaturpreis 2019 für Arno Geiger Förderpreis für Heinz Helle Arno Geiger erhält den mit 25.000 Euro dotierten Bremer Literaturpreis 2019 für seinen Roman "Unter der Drachenwand". Die Jury begründet die Vergabe mit Geigers "überaus genauer, differenzierter und anschaulicher Vergegenwärtigung des Kriegsjahres 1944". Arno Geiger wurde 1968 im österreichischen Bregenz geboren und lebt heute in Wien. Den diesjährigen Förderpreis zum Bremer Literaturpreis erhält Heinz Helle für seinen Roman "Die Überwindung der Schwerkraft". Der Schriftsteller wurde 1978 in München geboren und lebt heute in Zürich. Die Preise werden am 28. Januar 2019 im Bremer Rathaus verliehen. Am Vorabend der Preisverleihung findet eine moderierte Lesung der beiden Preisträger statt.