Vom Erfolg einer Plus Size Modelagentur Dick im Geschäft Wie Tanja Marfo die Ikone der Plus Size Szene wurde Feature, 52 min Von Caro Matzko

Tanja Marfo auf der Berliner Fashion Week. (dpa-Zentralbild / Jens Kalaene )

Tanja Marfo startete 2013 den Blog "Kurvenrausch", in dem sie aus ihrem Alltag als dicke Frau berichtet. Sie ermutigt Leserinnen, sich unabhängig von ihrer Konfektionsgröße schön zu machen und schön zu fühlen. Aus dem Blog wurde ein Business: eine Modelagentur und das Event "Plus Size Fashion Days". Autorin Caro Matzko entwickelt ein besonderes Verhältnis zu dem Anliegen von Tanja Marfo. Sie verbrachte als Jugendliche wegen ihrer Magersucht ein halbes Jahr in einer Klinik und sieht Ähnlichkeiten zwischen ihren Herausforderungen und denen der Plus Size Models.

Regie: Rainer Schaller

Mit: Ricarda Beringer

Ton: Winfried Meßmer

Produktion: BR 2018

Länge: 53’00

Caro Matzko, geboren 1979 in Ulm, studierte Kommunikationswissenschaft, Politik und Soziologie in München. Seit 2001 Autorin, Reporterin und Moderatorin auf Bayern 2. Von 2009 bis 2013 Moderatorin und Reporterin bei der ARTE-Wissenssendung Xenius. Seit Ende 2016 Partnerin in Hannes Ringlstetters Sendung "Ringlstetter" im BR Fernsehen.