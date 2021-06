Vom Ende eines Traumlebens "Dann kam der Super-GAU"

Sabine Adler im Gespräch mit Utz Dräger

Britta Hurter in ihrem Atelier auf Mallorca. Die Verbindung zwischen Kunst und Geschäft hat sie immer interessiert. (Markus Amon)

Sie ist auf der Erfolgsspur, jettet für die Arbeit zwischen den Kontinenten hin und her und lebt mit ihrem Mann ein aufregendes Leben. Es hätte ewig so weitergehen können. Doch als Britta Hurter aus Hongkong zurückkommt, änderte sich alles.

Britta Hurter ist heute Mitte 50. Sie ist eine rheinische Frohnatur und lebt auf Mallorca. Dort betreibt sie als Künstlerin einen kleinen Laden. Alles wirkt hier stimmig: Die Frau mit den feuerroten, raspelkurzen Haaren und der prägnanten schwarzen Brille passt zu diesem Haus in Porto Colom.

An der Fassade klettert eine bemalte Figur hoch, eine andere turnt und eine weitere sitzt auf dem Balkon. Eine Aussteigerin, die sich in ihrer Welt eingerichtet hat, und zufrieden ist.

Das ist die eine Geschichte. Die andere ist die einer erfolgreichen Geschäftsfrau, die ständig durch die Welt flog, globale Produktionsketten aufbaute, hartnäckig und zäh verhandelte. "Ich war permanent unterwegs zwischen acht und elf Mal im Jahr in Hongkong.

Die große Karriere im Blick

"Ich habe quasi nur aus dem Koffer gelebt," sagt Hurter über ihr damaliges Leben. Sie ist eine Frau, die schon früh wusste, was sie kann und will und immer zielstrebig ihre Karriere verfolgt hat.

Aber manche Dinge laufen eben nicht nach Plan – auch in Britta Hurters Leben nicht. Innerhalb nur eines Jahres wird ihr Leben quasi auf den Kopf gestellt, als ihr Mann sehr schwer erkrankt. Ab diesem Moment blieb nichts, wie es mal war. In Plus Eins erzählt Sabine Adler die Geschichte von Britta Hurters Neuerfindung. Eine Geschichte zwischen Hongkong und Mallorca.