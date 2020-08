Kulturnachrichten

Dienstag, 18. August 2020

Volle Konzertsäle trotz Corona möglich Der Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie der Berliner Charité, Willich, hat im Deutschlandfunk Kultur noch einmal bekräftigt, dass er vollbesetzte Säle bei Klassikkonzerten und Opernvorstellungen trotz Corona für verantwortbar hält. Unter der Maßgabe, dass ein Mund-Nasen-Schutz von allen Besuchern korrekt getragen werde, sei das möglich. Er halte das für eine wichtige Diskussionsgrundlage, die natürlich mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen und politischen Regularien abgeglichen werden müsse und sich nicht von Heute auf Morgen umsetzen lasse. Zuvor hatten sein Institut und das ebenfalls zur Charité gehörende Institut für Hygiene und Umweltmedizin eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht, die auch als Arbeitsgrundlage für andere Konzertveranstalter dienen könne.

Prozess gegen Ex-Geschäftspartner von Rapper Bushido begonnen Am Landgericht Berlin hat gestern der Prozess gegen den ehemaligen Musik-Geschäftspartner des Rappers Bushido begonnen. Dem Chef einer bekannten arbischstämmigen Großfamilie, Arafat A.-C., wird versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue vorgeworfen. Neben A.-C. sind auch drei seiner Brüder angeklagt. Zu den Taten soll es laut Gericht gekommen sein, nachdem Bushido 2017 die Beziehungen im Musikgeschäft aufgelöst hatte. Arafat A.-Ch. habe dies nicht akzeptiert und von Bushido die Zahlung angeblicher Schulden bzw. die Beteiligung an dessen Musikgeschäften in Millionenhöhe gefordert. In dem aufwendigen Prozess werden 80 Zeugen erwartet, darunter Vertreter der deutschen Rapper-Szene. Bis Ende November sind mehr als 20 Verhandlungstage geplant.

Kabarettistin Eckhart empört Vorwurf des Antisemitismus gegen sie Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart hat mit Empörung auf den Vorwurf reagiert, sie bediene antisemitische Klischees. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie, dieser Vorwurf treffe sie, weil sie ihn "argumentativ an den Haaren herbeigezogen" fände. Gutes Kabarett bohre nun einmal in den Wunden des Publikums, sie beleidige aber niemanden, so Eckhart. Sie lasse keine Religion und Ethnie aus. Um auch ja niemanden in ihrem Programm zu vergessen, führe sie sogar Listen darüber. Eckhart, deren erster Roman „Omama" gestern erschien, war vom Hamburger Harbour Front Literaturfestival mit Hinweis auf Sicherheitsbedenken ausgeladen worden. Eigentlich hatte Eckhart an einem Wettbewerb um den besten Debütroman teilnehmen sollen.