Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. November 2021

Volkspolizei-Gefängnis soll Erinnerungsort werden Das frühere DDR-Polizeigefängnis Keibelstraße am Alexanderplatz soll nach dem Willen des Berliner Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello, zum öffentlichen Erinnerungsort werden. Land und Bund sollten dafür das nötige Geld bereitstellen, forderte er in Berlin. Zur Begründung sagte Sello, der Erinnerungsort solle verdeutlichen, dass nicht nur die DDR-Staatssicherheit, sondern auch die Volkspolizei eine wichtige Stütze der SED-Diktatur gewesen sei. Die SED-Opferbeauftragte des Bundes, Zupke, unterstützt das Vorhaben. Sie sprach von einem Ort von nationaler Bedeutung. Der Zelltrakt auf sieben Etagen mit 177 Zellen ist in ein Gebäude an der heutigen Bernhard-Weiß-Straße integriert, das inzwischen von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung genutzt wird. Als "Lernort" ist er für Schulklassen und andere Gruppen zugänglich, nicht aber für Einzelbesucher ohne Voranmeldung.

Ausstellung über Rapper Tupac Shakur in L.A. Eine Ausstellung über das Leben und das Vermächtnis des verstorbenen Rappers Tupac Shakur soll am 21. Januar in Los Angeles eröffnet werden. "Tupac Shakur. Wake Me When I'm Free" werde ein umfassendes, zum Nachdenken anregendes Museumserlebnis sein, teilten die Nachlassverwalter mit. Handgeschriebene Texte von Songs wie "California Love" und "Dear Momma" sowie Bildergalerien, die seiner Erziehung und seiner 2016 verstorbenen Mutter Afeni Shakur, die ihn in seiner Arbeit inspirierte, huldigen, gehörten zu den Besonderheiten der Ausstellung, hieß es weiter. Shakur, eine der produktivsten Persönlichkeiten des Hip-Hop, starb 1996 an den Folgen einer Schussverletzung. Er war 25 Jahre alt.

31. Filmfestival Cottbus eröffnet Mit dem finnisch-russischen Film "Abteil Nr. 6" ist das 31. Filmfestival Cottbus eröffnet worden. Bis Sonntag stehen an sieben Spielstätten 170 Filme aus 40 Ländern auf dem Programm. Der Eröffnungsfilm sei ein Railroadmovie zwischen Ost und West, Metropole und Provinz und zwei gegensätzlichen Menschen, der in Cannes mehrere Preise gewonnen hat, erklärten die Veranstalter. Neben den vier Wettbewerben und traditionellen Programmsektionen beleuchtet das Festival das slowakische Kino, die türkische Filmlandschaft und die Transformationsprozesse nach dem Zerfall der Sowjetunion. Im Wettbewerb Spielfilm konkurrieren zwölf Filme um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Humboldt Forum reagiert auf Vorwürfe gegen Spender Nach den Vorwürfen im Berliner "Tagesspiegel" gegen den Großspender Erhardt Bödecker hat die Stiftung Humboldt Forum nun Stellung bezogen. Dass der Bankier sich rechtsradikal, antidemokratisch und antisemitisch geäußert habe, sei der Stiftung nicht bekannt gewesen, heißt es in einem Schreiben. Ein zeithistorisches Institut solle die Vorwürfe untersuchen. Danach werde die Stiiftung entscheiden, wie mit der Würdigung des Ehepaars Bödecker umgegangen werde. Wie andere Großspender auch waren die verstorbenen Eheleute mit einem Reliefmedaillon im teilrekonstruierten Schloss geehrt worden.