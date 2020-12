Volkshochschulen fordern Mittel für digitale Bildungsoffensive

Freitag, 18. Dezember 2020

Die Volkshochschulen fordern mehr Geld für Bildungsangebote zu Digitalisierungs-Themen wie Handhabung digitaler Werkzeuge, Fragen der Datensicherheit oder Medienkompetenz. Der Digitalisierungsboom in vielen Lebensbereichen während der Corona-Pandemie zeige die Dringlichkeit einer bundesweiten digitalen Bildungsoffensive, erklärte der Vorsitzende des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV), Martin Rabanus, in Bonn. Für die Konzeption und die breite Bereitstellung entsprechender Bildungsangebote müsse der Bund für das kommende Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung stellen. Das sei dringend notwendig, um eine weitere digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, betonte Rabanus.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin stehen 2021 wegen der Corona-Pandemie vor massiven Veränderungen. Die 71. Ausgabe im kommenden Jahr werde eine andere Berlinale sein, sagte ein Sprecher. Details dazu sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Zuvor hatte das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, dass ein virtueller Filmwettbewerb Anfang März ausschließlich für Branchenvertreter und parallel zum online stattfindenden "European Film Market" geplant ist. Anfang Juni könnten dem US-Magazin zufolge in einem "Mini-Festival" eine Reihe von Weltpremieren in Berlin gezeigt werden. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.

Der Film "Niemals Selten Manchmal Immer" von Eliza Hittman ist von der Evangelischen Filmjury zum Film des Jahres 2020 gekürt worden. Das teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main mit. Der Film erzählt von einer jungen Frau in einer US-amerikanischen Kleinstadt, die ungewollt schwanger wird und die Schwangerschaft abbrechen lassen will. Die Regisseurin behandele in extremer Verdichtung und mit größter Umsicht ein Thema, das auch nach mehr als hundertjährigem Kampf um Geburtenkontrolle ein Minengelände sei, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Niemals Selten Manchmal Immer" lief auf der Berlinale 2020 und erhielt dort bereits den Großen Preis der Jury.