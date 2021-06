Volker M. Heins: "Offene Grenzen für alle" Tod und Leid durch Abschottung

Von Florian Goldberg

Volker Heins legt dar, warum eine Welt mit offenen Grenzen nicht nur möglich ist, sondern auch notwendig. (Deutschlandradio / Hoffmann und Campe)

Der renommierte Politologe Volker M. Heins entwirft in "Offene Grenzen für alle" eine "notwendige Utopie". Nach seinen Angaben sind in den vergangenen 25 Jahren über 75.000 Menschen bei dem Versuch gestorben, in ein anderes Land zu gelangen.

"Ein Versprechen von Freiheit" - so titelte unlängst eine deutsche Tageszeitung, als bekannt wurde, dass sich die EU auf einen digitalen Impfnachweis für alle Mitgliedstaaten geeinigt hatte. Wenn alles gut laufe, sollten die Europäer ab Juni erstmals wieder in den Sommerurlaub reisen dürfen. Was daraus wurde, interessiert an dieser Stelle nicht.

Bedeutsam ist, dass in der Überschrift und ihrem erweiterten Kontext von pandemiebedingten Ausgangs- und Reisebeschränkungen - sowie den verschiedenen abwägenden bis irrlichternden Reaktionen darauf - ein Umstand schön zur Geltung kam: Der Mensch ist ein mobiles Wesen. Er mag es ganz und gar nicht, an einem Ort festgenagelt zu sein.

Bewegungsdrang aus schierer Not

Nun waren diese Beschränkungen notwendig, wir haben sie nicht politischer Willkür, sondern einem kleinen, fiesen Virus zu verdanken. Was, wenn das anders wäre? Was, wenn unser Bewegungsdrang nicht Ausdruck bloßer Reiselust, sondern Folge schierer Not wäre? Und was schließlich, wenn nicht nur unser eigener Staat uns davon abhielte, in den Rest der Welt aufzubrechen, sondern die Welt ihrerseits alle möglichen Barrieren aufgerichtet hätte, damit wir bleiben, wo wir sind?

An dieser erschreckenden und erschreckend nahe liegenden Überlegung setzt das Buch "Offene Grenzen für alle" des renommierten Politikwissenschaftlers Volker M. Heins an. Er erinnert daran, dass der größere Teil der Menschheit sich in genau dieser Lage befindet – während, wir, die Bürgerinnen und Bürger des Westens, fast überallhin reisen und uns überall niederlassen können.

Heins weist auf die Milliardensummen hin, die ausgegeben werden, um Armuts- und Kriegsmigration zu unterbinden. Er benennt das massenhafte Leid, das die Grenzregimes der Gegenwart produzieren, die "immer mehr zu Todesstreifen und militärischen Einsatzgebieten werden".

Im Mittelmeer ertrunken, in der Wüste verdurstet

Er schreibt: "Von Anfang 1996 bis März 2020 sind mindestens 75.000 Menschen bei dem Versuch, in ein anderes Land zu gelangen, qualvoll ums Leben gekommen, im Mittelmeer ertrunken oder in Wüsten verdurstet. Die Dunkelziffer ist höher."

Wer das normal und gerecht finde, konstatiert Heins, könne nicht gleichzeitig das Hohelied auf die Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte singen.

Volker M. Heins: "Offene Grenzen für alle. Eine notwendige Utopie"

Verlag Hoffmann und Campe , Hamburg 2021

224 Seiten, 22 Euro