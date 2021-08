Vivida Banda Von Weinheim hinaus in die Welt

Gemeinschaft spielt eine große Rolle: Etwa 40 Sängerinnen und Sänger gehören zum Jugendchor Vivida Banda der Singschule Weinheim. (Melanie Kraus)

Das tollste Erlebnis des Jugendchors Vivida Banda war die Reise in die USA, wo sie Konzerte gaben und Land und Leute kennenlernten. Doch wichtiger als dieses einmalige Highlight ist allen die Gemeinschaft, die sie zu Hause in Weinheim haben.

An der Singschule in Weinheim gibt es Chorgruppen für jedes Alter. Vivida Banda ist der Jugendchor für die Älteren. Die meisten von ihnen singen schon seit frühester Kindheit an der Singschule, erzählt Leiterin Anne-Christine Langenbach.

Viele Freunde im Chor

Auch Yannik Schwiderke singt schon lange im Chor. Seine Eltern singen im Kirchenchor und so war es für ihn fast selbstverständlich, dass er auch singt. "Ich habe viele Freunde im Chor gefunden", erzählt er. Es sei ein Freundeskreis, der parallel zu dem an der Schule bestehe.

"Die Gemeinschaft bei uns im Chor spielt eine große Rolle", sagt Langenbach. Diese wird auch dadurch gestärkt, dass es nicht nur um das reine Singen geht. "Wir haben auch schon ein Liederbuch mit lokalen Gassenliedern hier aus Weinheim und von der Bergstraße herausgegeben", erzählt die Chorleiterin. Das habe die Gemeinschaft ganz anders zusammengeschweißt.

Ein unvergessliches Erlebnis war für alle die letzte Chorreise in die USA. "Man verbindet das gemeinsame Singen und Musizieren noch mal mit anderen Orten", meint Schwiderke. Das mit einer coolen Truppe zu erleben, sei ganz besonders toll gewesen.