Vivian Gornick: „Ich und meine Mutter“ Ein Muss für alle Töchter

Von Kim Kindermann

Der Klassiker der US-amerikanischen Frauenliteratur ist erst dieses Jahr auf Deutsch erschienen. (Penguin Verlag)

Mit dem bereits 1987 erschienen biografischen Roman hat die US-amerikanische Autorin Vivian Gornick ihrer Mutter ein Denkmal gesetzt. Eine Sachbuch-Empfehlung zur Ferienzeit aus unserer Lesart-Redaktion.

Schon mit den ersten drei Sätzen dieses Buchs zieht Vivian Gornick uns in ihre Kindheit: ‚Ich bin acht. Meine Mutter und ich verlassen die Wohnung im ersten Stock. Mrs. Drucker steht auf dem Treppenabsatz vor ihrer offenen Wohnungstür und raucht.‘ Und schon ist man mittendrin in diesem grandiosen Buch und mittendrin im Leben dieser beiden Frauen – Mutter und Tochter – in einem Miethaus in der Bronx, in den 1940er Jahren. ‚Ich und meine Mutter‘ ist ein echtes Frauenbuch über die lebenslange Frage jeder Tochter: Wie hat meine Mutter mein Leben geprägt?

Klassiker der US-amerikanischen Frauenliteratur

Vivian Gornick verhandelt diese Frage meisterlich. Alles ist nicht nur furios beschrieben, sondern oft auch extrem lustig. Vivian Gornick hat ihrer Mutter ein kluges und mitreißendes Denkmal gesetzt. Unglaublich, dass dieser bereits 1987 erschienen biografische Roman, der in den USA als Klassiker der US-amerikanischen Frauenliteratur gilt, erst dieses Jahr auf Deutsch erschienen ist. Denn dieses Buch ist ein Muss für alle Töchter und alle Mütter. Bravo!

Vivian Gornick: "Ich und meine Mutter"

Aus dem Englischen übersetzt von Pociao

Penguin Verlag, 2019

224 Seiten, 20 Euro