Kulturnachrichten

Dienstag, 1. Juni 2021

Virusvarianten nach griechischem Alphabet benannt Die Weltgesundheitsorganisation hat beschlossen, die einzelnen Varianten des Coronavirus nach dem griechischen Alphabet zu benennen. Damit will die WHO vermeiden, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Varianten in Verbindung gebracht und Menschen stigmatisiert werden. Nach dem neuen Schema heißt die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Virusmutante nun Alpha, die in Südafrika entdeckte Variante wird zu Beta, die brasilianische zu Gamma. Bei der sogenannten indischen Variante wird unterschieden zwischen einer besorgniserregenden, als Delta bezeichneten Mutante und einer weiteren, die nun Kappa heißt.

Facebook und Google: Einigung mit Nine Entertainment Vor dem Hintergrund des neuen Mediengesetzes in Australien haben Facebook und Google nun auch mit Nine Entertainment eine Einigung erzielt. Das australische Multimedia-Unternehmen teilte mit, dass es mit Google und Facebook mehrjährige Verträge über die Lieferung von Inhalten im Rahmen des neuen australischen Gesetzes für Nachrichtenmedien unterzeichnet habe. Der Deal beinhalte die Lieferung von Inhalten für Googles News Showcase für fünf Jahre und für eine ähnliche Facebook-Plattform für drei Jahre. In Australien müssen Internetplattformen nach einem von den US-Tech-Konzernen scharf kritisierten Mediengesetz seit Ende Februar für Inhalte zahlen, die Nutzer und Werbeeinnahmen auf ihre Plattformen bringen. Australien war das erste Land weltweit, das einen entsprechenden Kodex aufstellte. Rund um den Globus suchen Regierungen seit Jahren nach Wegen, um den Einfluss der US-Technologieriesen einzudämmen. Zuvor hatten Facebook und Google bereits Verträge mit Rupert Murdochs News Corp geschlossen.

Ruhrfestspiele: Erste Aufführung mit Präsenz-Publikum Bei den Anfang Mai gestarteten Ruhrfestspiele findet heute die erste Darbietung vor Präsenz-Publikum statt. In der Reihe "Neuer Zirkus" gibt es eine Show des Artistenduos «Revue Regret». In der rund einstündigen Veranstaltung in einem Zirkuszelt im Stadtgarten geht es unter dem Titel «Dear Doubts» um kleine und große Entscheidungen. Insgesamt dürfen am Abend rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauer in das Zelt. Aufführungen vor leibhaftig anwesendem Publikum sind durch die stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen und strenge Hygienekonzepte möglich geworden. Im Festspielhaus sind bis zu 250 Besucher zugelassen. Die am 1. Mai eröffneten Festspiele waren wegen der Pandemie bisher nur digital über die Bühne gegangen. Das Traditions-Bühnenfestival endet am 20. Juni.

Bonner Uni-Chef zum zweiten Mal Rektor des Jahres Michael Hoch, der Rektor der Universität Bonn, wird zum zweiten Mal

in Folge Rektor des Jahres. Die Auszeichnung stammt vom Deutschen Hochschulverband, der den Preisträger per Umfrage unter seinen 33.000 Mitgliedern ermittelt. Mit dem Preis würdigt die Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine vorbildliche Amtsführung.

Dem Vorjahressieger bescheinigten 69 Prozent der Teilnehmenden, "die ideale Besetzung" im Führungsamt zu sein. Gewürdigt wurden Hochs "Führungsstärke" und "Innovationspotenzial", zugleich aber auch seine "hervorragende Kommunikationsfähigkeit" und "große Empathiefähigkeit". Das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro will der Biologe den Angaben zufolge für Projekte verwenden, die Studierenden die Rückkehr oder das baldige Ankommen an der Universität nach der Pandemie erleichtern sollen.

Unabhängiges russisches Nachrichtenportal gibt auf Unter politischem Druck stellt eines der ältesten unabhängigen Nachrichtenportale Russlands seine Arbeit ein. "newsru.com" teilte mit, große Werbekunden hätten sich zurückgezogen. Nach 21 Jahren könne sich die Seite nun nicht mehr länger finanzieren. Man stelle die Arbeit aus wirtschaftlichen Gründen ein, aber hervorgerufen wurden diese durch die politische Situation in Russland, so die Redaktion. Seit dem Jahr 2000 informierte newsru.com über Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Das ursprünglich als Webseite der Fernsehgesellschaft NTW gegründete Portal wurde auch von vielen Journalistenkollegen als ausgewogenes Leitmedium geschätzt. Zuletzt erreichte newsru.com laut eigenen Angaben drei Millionen Menschen pro Monat.

Kultur-Verbände fordern Freilassung von Protassewitch Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und andere Einrichtungen haben per Petition die sofortige Freilassung des belarussischen Regimekritiker Roman Protassewitsch gefordert. Die Entführung des Bloggers und seiner Partnerin sei ein unfassbarer Eingriff in das Leben zweier junger Menschen und ein schwerer Verstoß gegen die Freiheit des Wortes, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Skipis, in Frankfurt. Unterstützt wird die Petition unter anderem vom PEN-Zentrum Deutschland, der Bildungsstätte Anne Frank und dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di. Die belarussischen Behörden hatten vor einer Woche einen Jet der Fluggesellschaft Ryanair zur Landung gebracht und den Regimekritiker Protassewitsch und dessen Partnerin Sofia Sapega festgenommen.

Volksgruppen in Namibia gegen Abkommen Ein Verband von Häuptlingen der Volksgruppen der Herero und Nama hat ein von Deutschland vorgeschlagenes Abkommen abgelehnt. Die Bundesregierung wollte damit die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht vor mehr als 100 Jahren im heutigen Namibia als Völkermord anerkennen. Die Häuptlinge fordern, dass die geplante Unterzeichnungszeremonie zwischen Deutschland und Namibia verschoben wird. Die von der Bundesregierung angebotenen Unterstützungszahlungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre seien inakzeptabel. Zwar begrüße der Rat der Häuptlinge die Anerkennung des Völkermords durch die Bundesregierung. Die Reparationsfrage müsse jedoch neu verhandelt werden. Der Rat der Häuptlinge ist eine von der namibischen Regierung anerkannte Institution.