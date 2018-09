Kulturnachrichten

Dienstag, 11. September 2018

Vier Zeichnungen aus Gurlitt-Umfeld sind NS-Raubkunst Aktueller Eigentümer will Kunstwerke den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben Vier Zeichnungen aus dem Umfeld des Münchner Kunstsammlers Cornelius Gurlitt (1932-2014) sind als NS-Raubkunst nachgewiesen worden. Die vier Werke stammen aus dem Besitz von Gurlitts 2012 verstorbener Schwester Benita Renate. Der jetzige Eigentümer hatte sie freiwillig dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg zur Überprüfung gegeben und will sie nun an die Erben der einstigen jüdischen Besitzer zurückerstatten, wie das Magdeburger Zentrum mitteilte. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dankte dem Eigentümer für seine Entscheidung: "Es ist ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung des NS-Kunstraubes, dass auch Privatpersonen ihre Verantwortung annehmen und ihre Bestände untersuchen lassen". Die Zeichnungen sollen nun in der Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" gezeigt werden, die nach Stationen in Bonn und Bern ab Freitag im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen ist.

Ex-"Focus"-Chef Uli Baur ist tot Ehemaliger Chefredakteur des "Focus" wurde 62 Jahre alt Der ehemalige "Focus"-Chef Uli Baur ist tot. Er sei bereits am Samstag im Alter von 62 Jahren am Starnberger See gestorben, bestätigte das Nachrichtenmagazin. "Er war der positivste Mensch, den ich je kennengelernt habe, und ein großartiger Weggefährte", sagte Gründungschefredakteur Helmut Markwort. Ähnlich äußerte sich der Verleger Hubert Burda: "In den Schmerz über seinen zu frühen Tod mischt sich die Erinnerung an seine überragenden journalistischen Fähigkeiten." Mit seiner zupackenden und fröhlichen Art habe er einen optimistischen Grundtenor geprägt, der den "Focus" auszeichne. Baur war von 2004 bis 2012 Chefredakteur des wöchentlichen Nachrichtenmagazins, danach Herausgeber.

Suche nach Daniel Küblböck eingestellt Ex-"Superstar"-Kandidat war vor kanadischer Küste von Bord gestürzt Die Suche nach dem bei einer Kreuzfahrt vor der Küste von Neufundland über Bord gegangenen Sänger Daniel Küblböck ist eingestellt. "Angesichts der geringen Überlebensdauer bei den dort in dieser Jahreszeit herrschenden Wassertemperaturen wurde die schwierige Entscheidung getroffen, die Suche zu beenden", teilte ein Sprecher der kanadischen Küstenwache mit. Küblböck war nach Angaben der Reederei des Kreuzfahrtschiffs "Aidaluna", Aida Cruises, am frühen Sonntagmorgen von Bord des Schiffs gesprungen. Nachdem vier Schiffe, ein Hubschrauber und ein Flugzeug zusammengerechnet 80 Stunden nach Küblböck gesucht hätten, sei die Entscheidung getroffen worden, die Suche einzustellen. Um Küblböcks Angehörige werde sich die Reederei Aida Cruise Lines kümmern. Küblböck war vor 15 Jahren bekannt geworden, als er an der RTL-Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm.

CBS Chef tritt nach neuen Belästigungsvorwürfen zurück Mehrere Frauen seien von Moonves zu Sex gedrängt worden Beim amerikanischen TV-Sender CBS ist der langjährige Konzernchef Les Moonves abgetreten, nachdem gegen ihn neue Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben wurden. In einem Artikel im Magazin "New Yorker" warfen ihm sechs weitere Frauen vor, er habe sie zu Sex und körperlichem Kontakt gedrängt. Zudem habe er Frauen später diskriminiert, die ihn abgewiesen hatten. Die Anschuldigungen beziehen sich vor allem auf die 90er Jahre. Er selbst sprach im "New Yorker" von einvernehmlichen Kontakten mit drei Frauen. Zuvor hatte er bereits nach ersten ähnlichen Vorwürfen eine Diskriminierung bestritten, und sich für sein Benehmen entschuldigt, durch das Frauen sich unwohl gefühlt hätten. Eine Abfindung von mehr als 100 Millionen Dollar soll Moonves nur bekommen, wenn die Vorwürfe gegen ihn sich als falsch erweisen, betonte CBS. Der Sender und Moonves selbst wollen 20 Millionen Dollar an Organisationen spenden, die die #MeToo-Bewegung im Kampf gegen Sexismus unterstützen.