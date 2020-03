Vibraphonist Lucas Dorado Surfer auf Klangplatten

Katrin Wilke

Lucas Dorado hat im April 2019 sein erstes Soloalbum veröffentlicht "Nuevos Ritmos". (Lucas Dorado / Geraldine Hutt)

Lucas Dorado spielt exzellent Vibraphon, sein Studium am JIB hat er in der Tasche und mit bester Note abgeschlossen. Wie so viele frischgebackene Absolventen macht er sich nun auf eine Reise mit unbekanntem Ziel.

Als Lucas Dorado im Georg-Neumann-Saal des Jazzinstituts Berlin im Dunkeln den ersten Ton auf seinem Vibraphon spielt, weiß er, dass es ein ganz besonderes Konzert werden wird. Viele Jahre des Lernens und Studierens liegen hinter ihm, zuerst in seiner Heimatstadt Biel in der Schweiz und später dann am Jazz-Insitut Berlin.

Studienzeit vorbei

Dieser Abend mit der Band Yacarandá ist End- und Ausgangspunkt zugleich. Mit diesem Konzert wird seine Studienleistung von den Professoren im Publikum bewertet und ein wichtiger Lebensabschnitt geht zu Ende. Wie wird es nun weitergehen?

Lucas Dorado ist der Sohn einer Schweizerin und eines Argentiniers. Als der 25jährige 2015 nach Berlin kam, hatte er bereits diverse Ausbildungsetappen absolviert, mit seinem Vater ein Album veröffentlicht und viele unterschiedliche Liveerfahrungen gesammelt.

Lucas Dorados Logo (Lucas Dorado)

In seiner Studienzeit am JIB hat der Jazzer kontinuierlich seinen Weg als freier Musiker verfolgt, er hat komponiert, arrangiert und seine Virtuosität auf dem Vibraphon vervollkommnet und ist damit wohl auf ein Leben "danach" besser vorbereitet, als so manch anderer Studienabsolvent.