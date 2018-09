Veteranen Krieg im Kopf

Sechs Kriegsveteranen in Washington, Denver, Berlin, Den Haag, London und Madrid

Von Lou Brouwers

Kriegsveteranen: Wie haben die Erfahrungen ihr Leben verändert? (imago/stock&people/Thomas Eisenhuth)

Was sind entscheidende Ereignisse in einem Menschenleben? Eine Begegnung. Ein Verkehrsunfall. Die Geburt eines Kindes. Eine Krankheit. Ein Traum. Eine Naturkatastrophe. Die erste Liebe. Ein Krieg. Im Feature werden Kriegsveteranen interviewt, darunter ein Irakveteran aus Denver, ein Vietnamveteran aus Washington und ein Afghanistanveteran aus Berlin. Der Autor möchte wissen, wie die Erfahrungen im Krieg ihr Leben verändert haben.

Krieg im Kopf

Von Lou Brouwers

Regie: Beatrix Ackers

Mit: Timur Isik, Arnd Klawitter, Martin Engler, Max Urlacher, Falk Rockstroh und Axel Wandtke

Im Originalton hören Sie: Ben Griffin, Bastiaan Everink, Carlos Munoz, Anne Mulder, Robert Mitchell, Hugh Millroy, Robert Sedlatzek-Müller und Daniel Lücking

Ton: Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016



Länge: 54'31

Eine Wiederholung vom 12.11.2016

Lou Brouwers, geboren 1947 in Valkenburg bei Maastricht, Autor, Journalist, Filmemacher, lebt seit 1984 in Berlin. Zuletzt: "Das schönste Kino der Welt - der große Traum von Abraham Tuschinski" (Deutschlandfunk 2012) und "Voices of America - Vivian Perlis und das Archiv Oral History of American Music" (Deutschlandfunk 2016).