Die Bürgerrechtsbewegung hat das Leben des Malers Jack Whitten geprägt. 1939 in Alabama geboren, hat er als Schwarzer die Rassentrennung unmittelbar erlebt. In Berlin ist ihm jetzt erstmals in Europa eine große Einzelausstellung gewidmet: "Jack’s Jacks". Mehr

Das Bankhaus Carige mit Hauptsitz in Genua rutscht seit Jahren immer tiefer in die Krise. Wird sie nun ihre umfangreiche Kunstsammlung aus der Not heraus verscherbeln? So einfach ist das nach dem italienischen Recht nicht.Mehr