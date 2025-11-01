    Verstand und Gefühl - Shagajegh Nosrati spielt Klaviermusik von Joseph Haydn

    89:49 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Jansen, Johannes |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastDie besondere Aufnahme
    Zur Startseite