Kulturnachrichten

Montag, 15. März 2021

Verloren geglaubter "Schatz von Sárvár" wird versteigert Bislang verloren geglaubte Kunstgegenstände aus dem Besitz der bayerischen Königsfamilie werden ab Montag in München versteigert. Nach Angaben des Auktionshauses Neumeister stammen sie aus Schloss Nádasdy in der westungarischen Stadt Sárvár, in der König Ludwig III. vor bald 100 Jahren, am 18. Oktober 1921, starb. Die Familie habe auf der Flucht vor der Roten Armee zahlreiche Kunstgegenstände im Schloss zurücklassen müssen, sagte die Geschäftsführerin des Auktionshauses, Katrin Stoll. Vieles sei eingemauert worden und erst 1952 wieder zum Vorschein gekommen. Nach dem EU-Beitritt Ungarns 2004 hätten die rechtmäßigen Erben Restitutionsverhandlungen mit dem ungarischen Staat aufgenommen. "Nun ist der Schatz von Sárvár frei", so Stoll.

Es sei "ein seltener Glücksfall", dass "Kunstgegenstände von dermaßen großer historischer Bedeutung, dazu noch in gesicherter Provenienz, in eine Auktion gelangen". Unter den Hammer kommen Silber, Porzellan und Gemälde aus dem Besitz der Wittelsbacher Königsfamilie. Besondere Highlights sind die teils unbekannten Porträts, gemalt von Joseph Stieler, dem Hofmaler von König Ludwig I.

„Bild“- Chefredakteur lässt sich freistellen „Bild“- Chefredakteur Julian Reichelt hat sich von seinen Aufgaben freistellen lassen. Das teilte der Medienkonzern Axel Springer in einer Meldung auf seiner Internetseite mit. Die Freistellung sei bereits erfolgt. Gegen Reichelt läuft zur Zeit ein Compliance-Verfahren. Eine solche Untersuchung in einer Firma zielt darauf ab, zu prüfen, ob das Verhalten regelkonform war und die Richtlinien einer Firma eingehalten worden sind. Vor gut einer Woche hatte der „Spiegel“ unter Berufung auf Informationen berichtet, dass es Vorwürfe von mehreren Beschäftigten geben soll. Das Nachrichtenmagazin schrieb von Machtmissbrauch und dem Ausnutzen von Abhängigkeiten.

Verleihung der Grammys in Los Angeles In Los Angeles werden in der Nacht zum Montag die Grammys verliehen. Zu den Favoriten für den begehrten US-Musikpreis gehört R&B-Diva Beyoncé mit neun Nominierungen, gefolgt von Taylor Swift, Dua Lipa und Roddy Ricch mit je sechs Nominierungen. Mit dem während der US-weiten Proteste gegen Rassismus veröffentlichten "Black Parade" kann Beyoncé sich Hoffnungen auf die Auszeichnungen für den besten Song und die beste Platte machen. Auch deutsche Musiker können sich Hoffnungen auf das Goldene Grammophon machen. In diesem Jahr ist der Pianist Igor Levit in der Kategorie "Bestes Klassisches Instrumentalsolo" für seine Beethoven-Sonaten nominiert. Preis-Chancen haben außerdem der Violinist Augustin Hadelich, das Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks, die Frankfurter Big Band sowie das Orchester und der Chor der Deutschen Oper Berlin. Insgesamt werden Preise in 84 Kategorien verliehen.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Grammy-Gala in einer Mischung aus Videoschaltung und Live-Auftritten statt.