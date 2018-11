Kulturnachrichten

Samstag, 17. November 2018

Verleihung des EU-Theaterpreises ohne Milo Rau Grund: Probleme mit dem Visum für Russland Milo Rau kann nicht nach Russland zur Verleihung des Europäischen Theaterpreises reisen. Er sollte in St. Petersburg mit dem "XV. Europe Prize Theatrical Realities" ausgezeichnet werden. Wie die Zeitung "La Vanguardia" heute berichtete, kann Rau an der Zeremonie jedoch nicht teilnehmen. Seit seinem Projekt "Die Moskauer Prozesse" (2013/14), in dem er sich kritisch mit der Kunstfreiheit in Russland auseinandergesetzt hat, verfügt Milo Rau über keine Einreisegenehmigung nach Russland mehr. Einladungen ans "Golden Mask Festival" und an die "Manifesta" waren an Visum-Problemen gescheitert. "Dass es sich nun wieder als zu schwierig erwiesen hat, ein Visum zu bekommen, überrascht mich nicht", kommentierte Milo Rau. Nach mehrfachen Bemühungen der Veranstalter und nachdem Rau seine Reise nach Russland bereits absagen musste, sei schließlich doch noch ein Visum an der Antwerper Botschaft in Aussicht gestellt worden, jedoch "zu einem Zeitpunkt, als ich nicht mal mehr in Belgien war und in St. Petersburg die Vorstellung meines Films 'Das Kongo Tribunal' längst begonnen hatte", so Rau in einer Pressemitteilung.

Stan Lee im privaten Kreis beigesetzt Comic-Entwickler erschuf u.a. Spider-Man und die Fantastischen Vier Comic-Legende Stan Lee ist im kleinen privaten Kreis beerdigt worden. Zu Lebzeiten habe er immer betont, kein großes öffentliches Begräbnis haben zu wollen, erklärte Lees Unternehmen POW! Entertainment. Dennoch gebe es weitere Gedenkpläne, die in Kürze veröffentlicht werden sollten. "Stans Grandeur macht das zu einer gewaltigen Aufgabe." Der 95-Jährige war Anfang der Woche gestorben. Eine Todesursache wurde nicht bekannt. In seiner langen Karriere als Comic-Entwickler erschuf er Spider-Man, die Fantastischen Vier sowie den Unglaublichen Hulk. Für Fans der Comicfiguren wurde Lee schließlich selbst ein gefeierter Held, als er in den Marvel-Superheldenfilmen immer wieder kleine Kurzauftritte wahrnahm. Bis zuletzt war er ein Botschafter für das Unternehmen Marvel.

US-Autor Díaz darf Teil der Pulitzer-Jury bleiben Junot Díaz war sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen worden Der des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigte, preisgekrönte US-Autor Junot Díaz darf weiter Mitglied der Pulitzer-Preis-Jury bleiben. Eine unabhängige Prüfung habe keine Belege gefunden, die Díaz' Ausscheiden rechtfertigten, teilte das Gremium mit. Der Autor sei "willkommen", seine im April endende Amtszeit zu erfüllen. Eine Anwaltsfirma aus Washington D.C. untersuchte die Anschuldigungen über mehrere Monate hinweg. Die Autorin Zinzi Clemmons hatte ihm vorgeworfen, sie vor Jahren ohne ihre Zustimmung geküsst zu haben. Andere Schriftstellerinnen waren ebenfalls mit ihren Erfahrungen im Umgang mit Díaz an die Öffentlichkeit gegangen. 2008 gewann Díaz für seinen Roman "Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao" den Pulitzerpreis. Er lehrt derzeit am Massachusetts Institute of Technology. Auch das MIT gab im Juni bekannt, bei einer Überprüfung der Vorwürfe seien keine Hinweise auf sexuelles Fehlverhalten gefunden worden.

Die Preisträger der 70. Bambi-Verleihung Beste Schauspielerin ist Paula Beer und bester Schauspieler Sebastian Koch Die diesjährigen Bambi-Preisträger stehen fest: Sebastian Koch und Paula Beer wurden als bester Schauspieler bzw. beste Schauspielerin geehrt. In der Kategorie Sport bekam Claudio Pizarro die Trophäe. Als Serie des Jahres wurde "Babylon Berlin" ausgezeichnet. In der Kategorie Comedy erhielt Luke Mockridge das goldene Reh. Der Sonderpreis der Jury ging an den deutschen Triathleten und Sieger des diesjährigen Ironman Hawaii Patrick Lange. Liselotte Pulver wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Den Bambi in der Kategorie Schauspielerin international erhielt Penelope Cruz. Mark Forster gewann in der Kategorie Musik national und Dua Lipa in der Sparte Musik international.

Drehbuchautor William Goldman ist tot Er ist im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben Der Oscar-prämierte Drehbuchautor William Goldman ist im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Goldman erhielt für seine Drehbücher zu "Zwei Banditen" und "Die Unbestechlichen" einen Oscar. Er war auch Schriftsteller und schrieb die Drehbücher zu seinen Romanen "Der Marathon-Mann", "Die Braut des Prinzen" und "Heat". Außerdem war er auch ein erfolgreicher "Script Doctor", also ein Experte, der immer dann hinzugezogen wird, wenn ein Drehbuch Verbesserungen nötig hat. Sein Schlagwort "Folge dem Geld" aus dem Drehbuch zum Film "Die Unbestechlichen" über den Watergate-Skandal ging in die amerikanische Sprache ein. Trotz all seiner Erfolge als Drehbuchautor sah sich Goldman zunächst als Schriftsteller und betrachtete seine Drehbücher nicht als künstlerische Leistung. "Ein Drehbuch ist ein Stück Zimmerei", sagte er. "Und außer im Fall von Ingmar Bergman ist es keine Kunst, es ist ein Handwerk."

Jahrhundertealte Gräber in Bolivien entdeckt Kulturministerin spricht von "beispielloser Entdeckung" Archäologen haben in Bolivien Gräber mit mehr als 500 Jahre alten menschlichen Überresten entdeckt. Der Fund in einem Steinbruch bei La Paz könnte Einblicke in den Austausch verschiedener Völker mit dem damals wachsenden Inka-Reich gewähren. Die bolivianische Kulturministerin Wilma Alanoca sprach von einer "beispiellosen Entdeckung". Die Überreste stammen nach Angaben eines beteiligten Forschers von mehr als 100 Angehörigen der einheimischen Bevölkerung. Sie wurden demnach gemeinsam mit über 30 Gefäßen begraben, die von den Inkas bei Todesritualen verwendet wurden. In der Stätte fänden sich neben anderen Objekten auch längliche Schädel, die gestreckt worden sein könnten, um auf den jeweiligen sozialen Status der Toten hinzuweisen, sagte der Archäologieprofessor Jédu Sagárnaga von der Universidad Mayor de San Andres in La Paz. Er hat die Untersuchung geleitet.

Essen: Raum aus Gold in der Innenstadt Künstlerin Hildegard Stephan schuf einen mit Blattgold ausgeschlagenen Kubus Ein Raum aus Gold ist zur Besucherattraktion in der Essener Innenstadt geworden. Der komplett mit 23-karätigem Blattgold ausgeschlagene Kubus der Künstlerin Hildegard Stephan ist noch bis Ende Februar 2019 in einem vor dem Essener Dom aufgebauten Container tagsüber frei zugänglich. Im Innenraum des über vier Meter hohen Raums befinden sich nur zwei ebenfalls mit Gold beschlagene Würfel. In den ersten Wochen seit der Eröffnung des Goldraums Ende Oktober sei die Reaktion der Besucher durchweg positiv ausgefallen, berichtete die Leiterin der Essener Domschatzkammer Andrea Wegener. Nachdem der Raum bereits in Kloster- und Schlossgärten aufgestellt worden sei, sei das ungewöhnliche Werk nun erstmals als "Raum der Stille" mitten in einer Großstadt zu besichtigen.