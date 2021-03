Kulturnachrichten

Montag, 15. März 2021

Verleihung der Grammys in Los Angeles In Los Angeles werden in der Nacht zum Montag die Grammys verliehen. Zu den Favoriten für den begehrten US-Musikpreis gehört R&B-Diva Beyoncé mit neun Nominierungen, gefolgt von Taylor Swift, Dua Lipa und Roddy Ricch mit je sechs Nominierungen. Mit dem während der US-weiten Proteste gegen Rassismus veröffentlichten "Black Parade" kann Beyoncé sich Hoffnungen auf die Auszeichnungen für den besten Song und die beste Platte machen. Auch deutsche Musiker können sich Hoffnungen auf das Goldene Grammophon machen. In diesem Jahr ist der Pianist Igor Levit in der Kategorie "Bestes Klassisches Instrumentalsolo" für seine Beethoven-Sonaten nominiert. Preis-Chancen haben außerdem der Violinist Augustin Hadelich, das Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks, die Frankfurter Big Band sowie das Orchester und der Chor der Deutschen Oper Berlin. Insgesamt werden Preise in 84 Kategorien verliehen.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Grammy-Gala in einer Mischung aus Videoschaltung und Live-Auftritten statt.

„Bild“- Chefredakteur lässt sich freistellen „Bild“- Chefredakteur Julian Reichelt hat sich von seinen Aufgaben freistellen lassen. Das teilte der Medienkonzern Axel Springer in einer Meldung auf seiner Internetseite mit. Die Freistellung sei bereits erfolgt. Gegen Reichelt läuft zur Zeit ein Compliance-Verfahren. Eine solche Untersuchung in einer Firma zielt darauf ab, zu prüfen, ob das Verhalten regelkonform war und die Richtlinien einer Firma eingehalten worden sind. Vor gut einer Woche hatte der „Spiegel“ unter Berufung auf Informationen berichtet, dass es Vorwürfe von mehreren Beschäftigten geben soll. Das Nachrichtenmagazin schrieb von Machtmissbrauch und dem Ausnutzen von Abhängigkeiten.

Cello-Virtuose Yo-Yo Ma spielt in Corona-Impfzentrum Der weltberühmte Cellist Yo-Yo Ma hat ein improvisiertes Konzert in einem Corona-Impfzentrum im US-Bundesstaat Massachusetts gegeben. Nachdem der Künstler dort am Samstag seine zweite Impfdosis erhalten hatte, überraschte er das Personal und die anderen Patienten mit einer etwa fünfzehnminütigen musikalischen Einlage. Das "Berkshire Community College", in dem sich das Impfzentrum befindet, veröffentlichte Ausschnitte des Konzerts auf seiner Facebook-Seite. Yo-Yo Ma, US-Amerikaner mit chinesischen Wurzeln, habe als Dank für die Impfung etwas zurückgeben wollen, sagte der Verantwortliche des Zentrums einer Lokalzeitung. Der Cello-Virtuose posted seit einem Jahr regelmäßig seine Interpretationen von Werken Bachs, Beethovens und anderer Komponisten in den sozialen Netzwerken, unter den Hashtags #songsofcomfort oder #songsofhope.