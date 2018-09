Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. September 2018

Verlegerverbände zu Urheberrechtsentscheidung Endlich klare Spielregeln durchgesetzt Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) begrüßen die Entscheidung des Europäischen Parlaments für ein neues europäisches Urheberrecht. Von dem neuen Recht profitierten alle Inhaber urheberrechtlich geschützten Eigentums und alle Menschen in Europa, weil die Kreativbranche gegenüber den großen Internetkonzernen nun endlich klare Spielregeln durchgesetzt habe. Die Novelle des Urheberrechts in der Europäischen Union verfolge das Ziel, geltendes Recht an das veränderte Nutzungsverhalten der Bürger anzupassen und dabei die Interessen von Künstlern, Autoren, Produzenten, Verlegern, Rechteinhabern, Konsumenten und Internetnutzern fair auszugleichen.

"Bestandsaufnahme Gurlitt" eröffnet in Berlin Ausstellung im Gropius-Bau präsentiert rund 200 Werke Fünf Jahre nach dem Fund hunderter Kunstwerke in einer Wohnung im Münchner Ortsteil Schwabing werden rund 200 der Werke bei einer Ausstellung in Berlin gezeigt. Die Bilder stehen im Verdacht, Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus zu sein. Der Sohn des Sammlers, Cornelius Gurlitt, hatte sie von seinem Vater geerbt - ab Donnerstagabend sind sie unter dem Titel "Bestandsaufnahme Gurlitt" im Martin-Gropius-Bau zu sehen. An der Eröffnung wird auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) teilnehmen. Erst kürzlich war bei vier weiteren Zeichnungen der Nachweis gelungen, dass es sich um NS-Raubkunst handelt. Die Bilder von Charles Dominique, Joseph Eisen, Augustin de Saint-Aubin und Anne Vallayer-Coster stammen aus dem Besitz der Gurlitt-Tochter Benita Renate und waren in Paris durch die Nationalsozialisten konfisziert worden. Der jetzige Eigentümer ließ sie überprüfen und will sie nun den Nachfahren der früheren jüdischen Besitzer zurückgeben.

Renoir-Gemälde an Besitzerin zurückgegeben FBI half bei der Suche nach dem von Nazis geraubten Bild Ein von den Nazis geraubtes Gemälde des französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir ist in New York an die rechtmäßige Erbin zurückgegeben worden. Die Nationalsozialsten hatten das Gemälde "Zwei Frauen im Garten - Deux Femmes Dans Un Jardin" 1941 während der deutschen Besatzung in Frankreich aus einem Pariser Banktresor geraubt. Es gehörte dem jüdischen Kunstsammler Alfred Weinberger. Bei der Übergabe nun reiste Weinbergers Enkelin Sylvie Sulitzer zur Übergabe aus Paris an. Weinberger hatte seine Sammlung in dem Tresor gelagert, als er die Stadt bei Kriegsausbruch verließ. Sulitzer kämpft seit 2010 für die Rückgabe der Raubkunst aus dem ursprünglichen Besitz ihres Großvaters. Den Renoir entdeckte sie mit Hilfe einer Berliner Anwaltskanzlei, woraufhin die Kunst-Abteilung des FBI sich des Falls annahm. Sulitzer sucht zudem nach vier weiteren Renoir-Werken und einem Gemälde des Malers Eugène Delacroix. Das 1919 angefertigte Landschaftsgemälde ist eines der letzten Renoirs, der im selben Jahr starb. Zu diesem Zeitpunkt litt er bereits an Gelenkrheuma.

Rowohlt-Autoren "entsetzt" über Laugwitz-Entlassung Schriftsteller wenden sich mit offenem Brief an den Verlag Gleich mehrere Autoren des Rowohlt-Verlags haben die Kontaktsperre des Hauses zur bisherigen Verlagschefin Barbara Laugwitz scharf kritisiert. Darüber berichten mehrere Medien. In einem offenen Brief - adressiert unter anderem an den Vorstandsvorsitzenden der Holtzbrinck Buchverlage, Joerg Pfuhl - schrieben sie: "Die plötzliche Entlassung in Kombination mit der Unmöglichkeit, mit Frau Laugwitz in Kontakt zu treten, empfinden wir als unverständlich und unwürdig." Die Autoren, darunter Katharina Adler, Thomas Melle, Bodo Mrozek oder Eugen Ruge

betonen: "Wir sind Barbara Laugwitz für ihre Arbeit sehr dankbar und möchten das an dieser Stelle noch einmal entschieden zum Ausdruck bringen." Der Rowohlt-Verlag hatte Ende August überraschend mitgeteilt, dass zum 1. Januar der Autor Florian Illies neuer verlegerischer Geschäftsführer werde.

#metoo-Bericht mahnt "Kulturwandel" beim WDR an "Sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs" Nach den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mathies einen "Kulturwandel" gefordert. "Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das Thema sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs ist, hinter dem sich Machtmissbrauch, vielfältige Diskriminierungserfahrungen und eine Unzufriedenheit mit dem Betriebsklima verbergen", sagte sie bei Vorstellung ihres Abschlussberichts in Bonn. Es fehle an klaren Regeln und gegenseitiger Wertschätzung. Die 76-jährige Wulf-Mathies war von WDR-Intendant Tom Buhrow mit der Untersuchung von Belästigungsvorwürfen beauftragt worden. Der WDR hatte im Mai einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt, mit einem anderen einigte sich der Sender außergerichtlich auf eine Trennung.