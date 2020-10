Kulturnachrichten

Sonntag, 4. Oktober 2020

Verleger der "Siegener Zeitung" gestorben Der Verleger der "Siegener Zeitung", Wolfgang Rothmaler, ist tot. Er sei in der Nacht zum Samstag im Alter von 95 Jahren in Siegen gestorben, teilte die Vorländer Mediengruppe mit. Rothmaler habe die Medienlandschaft in Westfalen mehr als ein halbes Jahrhundert entscheidend mitgeprägt, so die Geschäftsführer Cornelie Rothmaler-Schön und Johannes Rothmaler. "Der Verlust unseres Vaters trifft uns schwer. Er wird in unserem Familienunternehmen fehlen." Chefredakteur Markus Vogt sagte, dass eine gute inhaltliche Balance in der Zeitung stets eines der wichtigsten Anliegen für Rothmaler gewesen sei. "Sein persönlicher zwischenmenschlicher Umgang machte ihn zu einem großen Vorbild für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Cineworld soll Kinoschließungen planen Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld bereitet sich einem Bericht der „Sunday Times" zufolge auf die Schließung aller Kinos in Großbritannien und Irland vor. Die Zeitung beruft sich dabei auf ein Schreiben des Unternehmens, das am Wochenende an die Regierungen gehen sollte. In den beiden Ländern betreibt Cineworld knapp 130 Kinos und beschäftigt 5500 Mitarbeiter. Ohne potentielle Kassenschlager wie den neuen James Bond Film sei die Branche nicht überlebensfähig, hieß es in dem Schreiben. Der verschobene Start des neuen Bond-Streifens ist der jüngste Rückschlag für die Kino-Branche. Cineworld wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Pilger besuchen Mekka zur kleinen Wallfahrt Nach einer mehr als halbjährigen Unterbrechung wegen des Coronavirus haben muslimische Pilger wieder mit der kleinen Wallfahrt Umrah in Saudi-Arabien begonnen. Die Regierung hatte diese im März ausgesetzt und im Juli nur einer begrenzten Zahl an Pilgern erlaubt, die große Wallfahrt Hadsch zu vollziehen. Derzeit dürfen täglich rund 6000 in Saudi-Arabien lebende Pilger die heiligen Stätten von Mekka betreten. In zwei Wochen sollen bis zu 15000 Pilger täglich zugelassen werden. Ab 1. November sollen dann auch Muslime aus dem Ausland wieder zur Umrah nach Saudi-Arabien reisen dürfen. Nach jetzigen Plänen werden dann bis zu 20000 Pilger täglich zugelassen. Vor einer Woche hatte das für die Wallfahrt zuständige Ministerium auch eine neue App vorgestellt, mit der Pilger sich für den Besuch anmelden können.

Tierwohl-Doku "Gunda" gewinnt in Hamburg Die Tierwohl-Dokumentation über das Schwein "Gunda" und andere Nutztiere hat den Publikumspreis beim Filmfest in Hamburg gewonnen. Der Schwarz-Weiß-Film von Victor Kossakovsky sei eine Liebeserklärung an Schweine, Kühe und Hühner, die täglich von Menschen gegessen werden, teilte der Veranstalter mit. Er werfe damit aktuelle Fragen nach der Einstellung zu Nutztieren und deren Haltung auf. Am 17. Februar 2021 soll der Film in die Kinos kommen. Das 28. Hamburger Filmfest war mit "Enfant Terrible" von Oskar Roehler gestartet. Insgesamt wurden mehr als 70 Filme und TV-Produktionen gezeigt. Allerdings war der Publikumspreis der einzige Preis, der in diesem Jahr verliehen wurde. Alle anderen Wettbewerbe und damit auch die Preisverleihungen waren Corona-bedingt abgesagt worden.

Der Schauspieler Karel Fiala ist gestorben Der tschechische Schauspieler und Sänger Karel Fiala ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf seine Familie. Mit seiner Rolle als "Limonaden-Joe" in der gleichnamigen Westernparodie aus dem Jahr 1964 wurde er in seinem Heimatland zu einer Kultfigur. Der Musikfilm kam auch in den damaligen beiden Teilen Deutschlands in die Kinos. In dem Oscar-gekrönten Mozart-Film "Amadeus" von Milos Forman spielte Fiala die Rolle des Don Giovannis. Seine Leidenschaft für den klassischen Gesang entdeckte er als junger Mann erst, nachdem er eine Lehre zum Schornsteinfeger absolviert hatte. Fiala spielte in zahlreichen Musicals mit und wurde 2013 mit dem tschechischen Thalia-Schauspielpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Denkmal für Michail Gorbatschow in Dessau enthüllt Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist in Dessau in Sachsen-Anhalt ein Denkmal für den früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow eingeweiht worden. Die von dem Bildhauer Bernd Göbel geschaffene Statue wurde vor dem Rathaus enthüllt. Sie erinnere an den Politiker, der mit seinem Wirken für Perestroika und Glasnost erst die Voraussetzungen geschaffen habe, die dann die friedliche Revolution 1989 und die Deutsche Einheit ermöglichten, teilte die Stadt im Vorfeld mit. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das erste Denkmal dieser Art für Gorbatschow in Deutschland. Vor dem Axel-Springer-Hochhaus in Berlin stehen drei bronzene Porträts von Gorbatschow, Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl und dem ehemaligen US-Präsident George Bush, die als wesentliche Akteure der deutschen Einheit gelten.

Dutzende Sarkophage südlich von Kairo gefunden Archäologen haben in Ägypten mindestens 59 verschlossene, mehr als 2600 Jahre alte Sarkophage entdeckt. In den meisten seien Mumien gefunden worden, teilte der ägyptische Minister für Tourismus und Antiquitäten mit. Dies sei der Beginn einer großen Entdeckung. Eine unbekannte Zahl weiterer Sarkophage müsse noch geborgen werden, erklärte er auf einer Pressekonferenz an der berühmten Djoser-Stufenpyramide in Sakkara, dem Fundort der Sarkophage. In Sakkara gibt es mindestens elf Pyramiden und Hunderte altertümliche Gräber einstiger wichtiger Persönlichkeiten aus der sogenannten Ersten Dynastie der Pharaonen bis zur Koptischen Periode. Im September wurde der erste Teil des Funds bekannt gegeben, nachdem Archäologen 13 Sarkophage in elf Metern Tiefe entdeckt hatten.

Sigrid Damm erhält Weimar-Preis Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm ist mit dem diesjährigen Weimar-Preis ausgezeichnet worden. Wie niemand sonst habe die 79-Jährige Welt- und Existenzdurchdringendes für die Wiederbelebung der Weimarer Klassik geleistet, sagte die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, bei der Preisverleihung im Deutschen Nationaltheater. Damm wurde 1940 in Gotha geboren und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Zu ihren Büchern gehören unter anderem Biografien wie "Cornelia Goethe", "Christiane und Goethe" und "Das Leben des Friedrich Schiller". Der Weimar-Preis wird seit 1990 an Menschen verliehen, die sich um das geistig-kulturelle Ansehen Weimars überregional verdient gemacht haben. Er ist mit 5000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.