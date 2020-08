Samstag, 8. August 2020

Verlag kritisiert Hamburger Ausladung von Lisa Eckhart

Der Leiter des österreichischen Paul-Zsolnay-Verlags, Herbert Ohrlinger, hat die Ausladung seiner Autorin, der Kabarettistin Lisa Eckhart, vom Hamburger Lesefest "Harbour-Festival" kritisiert. Im Deutschlandfunk Kultur sprach er von einem Skandal, wie er ihn in seiner gesamten Verlagszeit noch nicht erlebt habe. Es sei absurd, Eckhart Antisemitismus vorzuwerfen. Kritiker werfen Eckhart vor, antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Einer der Festivalleiter, der Verleger Nikolaus Hansen, hatte die Ausladung am Abend im Deutschlandfunk Kultur verteidigt. Man habe konkrete Drohungen vom Schwarzen Block erhalten und „Angst vor rabiater Gewalt“. Zudem hätten sich Autoren geweigert, am 14. September mit Eckhart im„Debütantensalon“ aufzutreten.