Kulturnachrichten

Freitag, 21. August 2020

Verlängerte Anmeldefrist für Konzertexperiment Für ein Forschungsprojekt über Großveranstaltungen während der Corona-Pandemie können sich noch bis heute Teilnehmer anmelden. Die Frist für das für morgen geplante Konzert-Experiment mit dem Popsänger Tim Bendzko wurde verlängert. Damit reagierten die Veranstalter auf die zu geringe Zahl an Teilnehmern. Drei verschiedene Szenarien sollen in der Arena Leipzig erforscht werden. Zunächst ein Konzert, wie vor der Pandemie. Außerdem ein Szenario mit mehreren Eingängen in die Arena und größeren Abständen im Publikum. Das dritte Szenario sieht einen Mindestabstand von einem Meter 50 im Publikum vor. Mit dem Experiment in Leipzig wollen die Wissenschaftler des Universitätsklinikums Halle herausfinden, unter welchen Bedingungen kulturelle und sportliche Großveranstaltungen wieder möglich sein könnten.

Filmfest in Venedig schreibt Maskenpflicht vor Die Organisatoren der Internationalen Filmfestspiele in Venedig haben die Corona-Richtlinien für das im September geplante Festival bekanntgegeben. Demnach gilt für die Kinobesucher während der Vorführungen eine Maskenpflicht. Außerdem müssen die Tickets über das Internet reserviert werden. Damit soll sichergestellt werden, dass jeder zweite Sitzplatz leer bleibt. Fans und Schaulustige werden vom Roten Teppich ferngehalten. Von außerhalb Europas eintreffende Besucher müssen sich vorab auf das Coronavirus testen lassen. Das Filmfest in Venedig wird die erste derartige Großveranstaltung seit Beginn der Pandemie, die nicht nur virtuell im Internet stattfindet.

Kreml-Kritiker Nawalny soll in Berlin behandelt werden Der lebensgefährlich erkrankte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll zur Behandlung nach Deutschland geholt werden. Der prominente Anti-Korruptions-Kämpfer und erbitterte Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" wurde, solle nach Berlin geholt werden, teilte die Initiative "Cinema for Peace" mit. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Behandlung Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Ein Rettungsflugzeug mit medizinischer Ausrüstung und Spezialisten an Bord solle um Mitternacht vom Flughafen Berlin-Tegel starten, teilte die Initiative weiter mit. Die Berliner Charité sei bereit, Nawalny zu behandeln. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor über die Rettungspläne berichtet.

Frankfurter Städel stellt Kunstwerke zum Download Das Städel-Museum in Frankfurt am Main stellt mehr als 22.000 Kunstwerke in seiner Digitalen Sammlung zur freien Verfügung. Dies ermögliche es einer breiten an Kunst interessierten Öffentlichkeit, die gemeinfreien Abbildungen der Werke unter Nennung des Städel-Museums zu vervielfältigen, zu teilen sowie für beliebige Zwecke zu nutzen und zu bearbeiten, teilte das Museum mit. Damit stünden auch beliebte Kunstwerke des Städel, etwa Sandro Botticellis "Bildnis der Simonetta Vespucci als Nymphe" oder Franz Marcs "Liegender Hund im Schnee" zum freien Download bereit. Ziel sei es, die Sammlung des Städel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und darüber hinaus die Teilhabe am gemeinschaftlichen Kulturgut zu stärken.

50 Jahre "Macht kaputt, was euch kaputt macht" Heute vor 50 Jahren erschien die erste Single der Rockband "Ton Steine Scherben". Der Titel: "Macht kaputt, was euch kaputt macht". Die legendäre Band war zuvor von Rio Reiser gegründet worden. Dessen Bruder Gert Möbius sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Song habe auch noch 50 Jahre nach Erscheinen eine starke Wirkung. Die Band habe den Song nur ein Jahr gespielt, da man Sorge gehabt habe, dass er zu viele Aggressionen auslöse. "Zumal die Band auch in Westdeutschland gespielt hat, und dann wurden oft Häuser besetzt und ähnliches mehr, und da hat Rio gesagt, nein, diesen Song will ich lieber nicht mehr spielen", so Möbius.

Kindermedien-Festivals mit digitalem Angebot Das Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" und das Internationale Festival für junge Filmfans "Lucas" bieten in diesem Jahr Filmkultur im digitalen Raum an. Junge Filmfans können fast zwei Wochen lang Kinder- und Jugendfilme aus Deutschland und der ganzen Welt online schauen, wie eine Sprecherin in Erfurt mitteilte. Das Festival "Goldener Spatz" vom 20. bis 26. September in Gera und Erfurt sowie das "Lucas"-Festival vom 24. September bis 1.

Oktober in Frankfurt am Main und Wiesbaden könnten ergänzend als Online-Angebot in Kooperation mit der Streaming-Plattform Pantaflix verfolgt werden. Auch online werde durch zusätzliche Inhalte, Moderationen und Interviews mit den Filmschaffenden für Festivalatmosphäre gesorgt, heißt es.