Verkauf von mutmaßlichem Caravaggio gestoppt

Freitag, 9. April 2021

In einem französischen Dokumentarfilm werden erneut Zweifel daran geäußert, dass das teuerste Gemälde der Welt tatsächlich von Leonardo da Vinci stammt. Nach Analysen des Louvre in Paris soll das Ölgemälde "Salvator Mundi" zwar in einem Atelier da Vincis entstanden sei - der Meister selbst soll dazu aber lediglich "beigetragen" haben. So heißt es in der Kunst-Doku von Antoine Vitkine, die in der kommenden Woche im französischen Fernsehen gezeigt werden soll.

Das Gemälde war 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Seit der Auktion wurde es nicht mehr öffentlich ausgestellt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der saudische Kronprinz Bin Salman der Käufer gewesen sein.