Kulturnachrichten

Sonntag, 12. September 2021

Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris hat begonnen Mit dem Ausrollen riesiger Stoffbahnen hat in Paris die Verhüllung des Triumphbogens begonnen. Damit erfüllt sich ein Lebenstraum des bereits verstorbenen Künstler-Ehepaars Christo und Jeanne-Claude, die auch den Reichstag in Berlin verhüllt hatten. Die Idee, den Arc de Triomphe zu verpacken, hatten beide schon in den 1960er Jahren. Damals produzierte Christo eine Fotomontage der Verhüllung, 1988 folgte eine Collage. Danach setzte er das Projekt erst 2017 fort. Ursprünglich sollte die Aktion im Herbst 2020 stattfinden. Sie wurde aber wegen Christos Tod und den Corona-Auflagen verschoben. Die 25 000 Quadratmeter große Hülle für den Pariser Triumphbogen stammt aus Lübeck. Acht Näherinnen haben rund sieben Monate daran gearbeitet. Die größten von ihnen sind 16 Meter breit und 52 Meter lang. Sie bestehen aus einem mit Aluminium beschichteten Polypropylen-Gewebe, das normalerweise als Unterbau im Straßenbau verwendet wird. Bis zum 18. September soll die Verhüllung des Arc de Triomphe vollendet sein. Nach dem Ende der Kunstaktion am 3. Oktober soll der Stoff geschreddert und recycelt werden.

Erstmals US-Bischofsamt an Transgender übertragen Die Evangelisch-Lutherische Kirche von Amerika hat erstmals einer Transgender-Pastorin das Bischofsamt übertragen. Megan Rohrer übernahm das Amt bei einem Gottesdienst am Wochenende in San Francisco. Künftig steht die 41jährige damit an der Spitze einer der 65 Synoden ihrer Kirche und trägt in den kommenden sechs Jahren die Verantwortung für fast 200 Gemeinden in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada. Rohrer wurde 2006 ordiniert und im Jahr 2014 als Pastorin der "Grace Lutheran Church" berufen. Landesweite Aufmerksamkeit erreichte Rohrer mit ihren Auftritten in der TV-Serie "Queer Eye", in der sie über ihre Erfahrungen als junge LGBTQ-Christin berichtete. Auch die Magazine "Time" und "Cosmopolitan" porträtierten sie. Die Wahl Rohrers ist für alle großen christlichen US-Konfessionen ein Novum. Im Gegensatz zu homosexuellen Bischöfen in protestantischen Volkskirchen der USA finden Transgender nur langsam Akzeptanz als Kirchenführer.

Keine Impfpässe bei Großevents in Großbritannien nötig Der Britische Gesundheitsminister Javid hat verkündet, dass sich die Regierung gegen die Einführung von Impfpässen für den Eintritt in Nachtclubs und andere Großveranstaltungen in England entschieden hat. Der Umkehrkurs folgt auf Kritik aus den Reihen der Unterstützer der konservativen Regierung im Parlament. Laut Javid könnte die Impfpass-Regelung dennoch zum Einsatz kommen, falls die Corona-Fallzahlen exponentiell steigen sollten. Besonders Tory-Mitglieder hatten sich gegen die Impfpässe ausgesprochen, da sie unter anderem eine inakzeptable Belastung für die Unternehmen seien. Viele Briten fühlen sich nicht wohl damit, einen Impfpass oder einen negativen Test vorzuzeigen, da es in Großbritannien im allgemeinen nicht nötig ist, einen Ausweis bei sich zu tragen.

"Baccara"-Sängerin María Mendiola ist tot Die Sängerin Maria Mendiola des spanischen Disco-Duos "Baccara" ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das berichtet ihre aktuelle "Baccara"-Partnerin Cristina Sevilla auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Duos. In den 1970er Jahren formte Mendiola das Duo zusammen mit Mayte Mateos. Die Singles "Yes Sir, I Can Boogie" und "Sorry, I’m a Lady" wurden 1977 europaweit Nummer-1-Hits. 1978 und 1979 folgten weitere erfolgreiche Singles wie "Darling", "The Devil Sent You to Lorado" und "Ay, Ay Sailor". Anfang der 1980er Jahre trennte sich das Original-Duo. Zuletzt trat die Spanierin mit neuer Partnerin auf.

Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal auch digital Unter dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" lädt der Tag des offenen Denkmals heute Besucherinnen und Besucher zum Entdecken ein. Eröffnet wird der Aktionstag auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg. Deutschlandweit bieten über 3.500 Bauwerke und Denkmale Einblicke in die Historie und die heutige Nutzung. Zu den Veranstaltungen gehören Führungen, Vorträge und Konzerte. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert. In allen Regionen Deutschlands gibt es Denkmalschutz hautnah zu erleben – in diesem Jahr zum ersten Mal vor Ort und digital.