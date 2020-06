Kulturnachrichten

Freitag, 26. Juni 2020

Verfahrenseinstellung gegen Serebrennikow gefordert Unter großer Anteilnahme von Kulturschaffenden wird heute das Urteil gegen den russischen Regisseur Kirill Serebrennikow erwartet. So hat der Deutsche Bühnenverein gefordert, das umstrittene Strafverfahren einzustellen. Zahlreiche russische Künstler veröffentlichten Videos, in denen sie ein ungerechtes Justizsystem beklagten. Die Schauspielerin Tschulpan Chamatowa ("Good Bye, Lenin!") sagte unter Tränen: "Wir müssen etwas tun. Für unsere Zukunft, Kinder, für unser Land." Dem 50-Jährigen drohen wegen angeblicher Veruntreuung von Fördergeldern mehrere Jahre Haft. Die Ermittlungen laufen seit Sommer 2017. Der Theatermacher soll umgerechnet 1,6 Millionen Euro unterschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren. Serebrennikow beteuerte stets seine Unschuld. International wird das Verfahren als politischer Schauprozess gegen die liberale russische Kunstszene gewertet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und mehrere Hollywood-Stars hatten sich für Serebrennikow eingesetzt.

Grimme Online Awards sind vergeben Beim Grimme Online Award hat unter anderem der Podcast "Das Coronavirus-Update" mit dem Virologen Christian Drosten einen Preis in der Kategorie "Information" gewonnen. Die NDR-Produktion demonstriere, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln könne, hieß es in der Begründung. "Das Coronavirus-Update" gewann außerdem den Publikumspreis. In der Kategorie "Spezial" wurde der Youtuber Rezo für sein Video "Die Zerstörung der CDU" ausgezeichnet. Dieser Film über die Widersprüche der herrschenden Politik sei das herausragende Online-Ereignis des Jahres gewesen, so die Jury. Dadurch sei intensiv wie selten zuvor über Vortrag und Wirkung der regierenden Politik, aber auch der Medien diskutiert worden. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik und wird seit 2001 verliehen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Gewinner in diesem Jahr nicht bei einer Gala, sondern in einem Livestream gewürdigt.

Google kauft erstmals Inhalte bei Zeitungsverlagen Der US-Technologieriese Google wird erstmals in seiner Geschichte mit Zeitungsverlagen Lizenzverträge abschließen und Geld für die Präsentation von journalistischen Inhalten ausgeben. Das kündigte der Internet-Konzern in einem Blog-Eintrag an. Das Programm startet in Deutschland, Australien und Brasilien.Die Verwertungsgesellschaft VG Media, die die Interessen der Verlage im Rechtsstreit mit Google vertreten hat, bezeichnete es als Erfolg, dass Google "nach jahrelanger Weigerung" nun für Presseinhalte zahlen wolle. Ohne die neue europäische Regelung zum Urheberrecht wäre das nicht möglich gewesen, betonte VG Media-Geschäftsführer Markus Runde.