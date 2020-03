Kulturnachrichten

Freitag, 6. März 2020

Verdienstorden für Engagement um Gleichstelllung Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, wird heute bei einem feierlichen Festakt in der Barenboim-Said Akademie den Bundesverdienstorden an 19 Persönlichkeiten überreichen. Vor dem Weltfrauentag würden beherzte Streiterinnen und Streiter für faire Chancen sowie als erfolgreiche Vorbilder ausgezeichnet, um Frauen in Kultur und Medien zur eigentlich selbstverständlichen Gleichstellung zu verhelfen, so Grütters. Mit ihrem Engagement machten sie sich alle gemeinsam stark, dass großartige Kultur- und Medienfrauen die ihnen gebührende Wertschätzung bekämen. Auf Vorschlag von Grütters hat Bundespräsident Steinmeier 14 Frauen und 5 Männer mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet, unter anderem die Museumsleiterin Ingrid Bodsch, den Schauspieler Michael Brandner und Maria Gazzetti, die Leiterin der Casa di Goethe in Rom. Der Orden ist die höchste Auszeichnung, die Deutschland vergibt und würdigt damit Leistungen für das Gemeinwesen des Landes.

Bekanntgabe des Leipziger Buchpreises bei DLF Kultur Nach der Absage der Leipziger Buchmesse wird die Bekanntgabe des Preises der Leipziger Buchmesse im Programm von Deutschlandfunk Kultur stattfinden. Der Preis ist Teil eines umfangreichen Literatur-Sonderprogramms, das trotz Absage der Messe in den Programmen von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk zu hören ist. Die drei Preisträger in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch/Essayistik und Belletristik werden am 12. März in der zweistündigen Sondersendung "Lesart" ab 9.05 Uhr vorgestellt. Zu Gast in der Sendung werden dann der Jury-Vorsitzende Jens Bisky und weitere Mitglieder des siebenköpfigen Auswahlgremiums sein. Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse ehrt seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen. 2019 waren die Preisträger Anke Stelling ("Schäfchen im Trockenen"), Harald Jähner (Wolfszeit) und Eva Ruth Wemme ("Verlorener Morgen").

Verlagsmitarbeiter streiken wegen Woody-Allen-Buch Aus Protest gegen die Veröffentlichung der Autobiografie von Hollywood-Regisseur Woody Allen (84) haben Dutzende Mitarbeiter der Hachette-Verlagsgruppe in New York und Boston die Arbeit niedergelegt. "Wir stehen Ronan Farrow, Dylan Farrow und den Opfern sexueller Übergriffe in Solidarität zur Seite", hieß es nach US-Medienberichten in den Email-Abwesenheitsnotizen einiger Mitarbeiter. Zuvor hatten Allens Kinder Ronan (32) und Dylan Farrow (34) auf Twitter gegen das umstrittene Buch protestiert. Trotz der Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Allen soll dessen Autobiografie ("Apropos of Nothing") Anfang April herauskommen. Gegen Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor. Seine Adoptivtochter Dylan Farrow hält ihm vor, sich in ihrer Kindheit an ihr vergangen zu haben. Der Regisseur hat das stets zurückgewiesen.

Deutscher Ethikrat will Debatte über Genveränderungen Nachdem die Ethikräte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens dazu aufgerufen haben, Veränderungen am menschlichen Erbgut ethischen Standards zu unterwerfen, forderte der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, im Deutschlandfunk Kultur eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über das Thema. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind erbliche Veränderungen des menschlichen Genoms verboten. In anderen Ländern gibt es keine Regeln. Die Ethikräte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens hatten in der Zeitschrift "Nature" gefordert, dass alle Staaten Eingriffe in die Keimbahn der Kontrolle von Behörden unterstellen sollten.

Deutscher Lehrerverband gegen Schulschließungen Der Deutsche Lehrerverband spricht sich dagegen aus, flächendeckend Schulen zu schließen, um wie Italien die Ausbreitung des Corona-Virus zu bekämpfen. Präsident Hans-Peter Meidinger sagte im Deutschlandfunk, er halte einen solchen Schritt für überzogen und wenig hilfreich. Auch in Italien lägen derzeit die Infektionsketten außerhalb der Schulen. Zwar gebe es unter Schülern und Eltern große Verunsicherung und auch Ängste. Er plädiere aber vielmehr für Hygienemaßnahmen wie vermehrtes Händewaschen und Spender mit Desinfektionsmitteln. Nach Angaben der Unesco gehen derzeit wegen des Coronavirus rund 300 Millionen Kinder weltweit nicht zur Schule.

Baustopp für Lenin-Statue in Gelsenkirchen aufgehoben In Gelsenkirchen kann wie geplant eine über zwei Meter hohe Lenin-Statue errichtet werden. Sie soll vor der Zentrale der Marxistisch-Leninistischen Partei entstehen.Das Verwaltungsgericht hat den Baustopp der Stadt aufgehoben. Diese hatte argumentiert, ein Denkmal des früheren russischen Politikers beeinträchtige ein Baudenkmal auf demselben Grundstück, ein früheres Sparkassengebäude aus dem Jahr 1930. Das Gericht wies diese Argumentation zurück, ebenso wie die Bedenken zur historischen Rolle Lenins. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands wird vom Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet.