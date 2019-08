Moderation: Manuel Hartung und Hans Dieter Heimendahl

Sklaverei, Umweltzerstörung, soziale Ungerechtigkeit – Alexander von Humboldt übte daran harte Kritik und sah diese Phänomene bereits in ihren globalen Zusammenhängen. Was können wir heute von ihm lernen? Darüber diskutieren wir mit unseren Gästen.

Der Naturforscher Alexander von Humboldt war empirischer Wissenschaftler und ein Verfechter der Gleichheit aller Menschheit. Er propagierte Menschenrechte und Demokratie, was ihn aber nicht davon abhielt, dort Kompromisse einzugehen, wo sie seinen wissenschaftlichen Interessen förderlich waren.Zum Humboldt-Jahr diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Umweltbewegung und Wirtschaft, welchen Beitrag die Wissenschaft heute zur Lösung aktueller Herausforderungen leisten kann, darf und muss. Soll sie sich politisch positionieren? Kann sie das? Oder stößt sie damit an die Grenzen ihrer Kompetenz und Unabhängigkeit?Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion am 25.08.2019 in der Humboldt-Universität zu Berlin . Eine Veranstaltung in Kooperation mit Die Zeit und Deutschlandfunk Kultur.