Veranstaltungstipp in Berlin | 17. Januar Untraining the Ear: Art’s Birthday 2020 Am Freitag, dem 17. Januar, um 20:30 Uhr feiert Berlin den Art's Birthday. Die globale Party startet mit einem Netzwerk-Konzert aus Berlin, Wien, Kairo und Istanbul. Im zweiten Teil des Abends tritt die japanische Klangkünstlerin Tomoko Sauvage auf.

Im Arabischen ist „Heya“ das Wort für „sie“, im Englischen ein freundlicher Gruß. (Foto: Jilliene Sellner)

Die Kunst hat Geburtstag und das verdankt sie dem Fluxuskünstler Robert Filliou. Er gratulierte im Jahr 1963 zum 1.000.000. "Art’s Birthday". Seither feiern am 17. Januar Menschen und Institution weltweit mit Performances, Konzerten und Ausstellungen.



An der globalen Party beteiligen sich Deutschlandfunk Kultur und der ORF mit einem Netzwerk-Konzert aus Berlin, Wien, Kairo und Istanbul. Vier Performerinnen beschäftigen sich an diesen Orten mit dem Sound von Protestbewegungen. Das Wort "Heya" bedeutet im Arabischen "sie", im Englischen ist es ein freundlicher Gruß.

Im zweiten Teil des Abends tritt die japanische Klangkünstlerin Tomoko Sauvage auf. Ihr Instrument ist ein akustischer Synthesizer aus Klangschalen. Mithilfe von Keramik, Wasser und Unterwassermikrofonen erschafft sie unerhörte Klangwelten.

Untraining the Ear: Art’s Birthday 2020

Wann:

Freitag, 17. Januar, 20.30 Uhr

Wo:

SAVVY Contemporary

Plantagenstraße 31

13347 Berlin

Eintritt gegen Spende

Mit

Heya (Nour Sokhon, Jilliene Sellner, Yara Mekawei und Zeynep Ayşe Hatipoğlu)

Tomoko Sauvage

Eine Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur, ORF und SAVVY Contemporary in Zusammenarbeit mit dem CTM Festival und der EBU Ars Acustica Group

Jilliene Sellner ist eine kanadische Klangkünstlerin und Wissenschaftlerin. Derzeit lebt sie in Großbritannien. Sie arbeitet mit Field Recordings, Sound und Podcasts, komponiert Soundtracks für künstlerische Videoarbeiten und gibt Podcast-Unterricht in gemeinnützigen Organisationen. Sie studierte an der Simon Fraser University in Kanada und an der University for the Creative Arts in England. "Heya" ist Teil ihrer Doktorarbeit an der University of Sussex.

Nour Sokhon arbeitet an Klangperformances, Installationen und Bewegtbildern. Sie studierte Kunst an der American University in Dubai und der Glasgow School of Art. 2019 erhielt sie den Emerging Artist Prize des Sursock Museum. Sie ist Mitglied der Kollektive Tse Tse Fly Middle East und Glitch Artists und Teil des Duos NSTANT mit Stephanie Merchak.

Yara Mekawai lebt als Elektronikmusikerin und Klangkünstlerin in Kario. Ihre Arbeiten sind inspiriert von Architekturtheorie, Urbanismus, Geschichte und Literatur. Dabei verwendet sie Sound also ein Werkzeug des Sehens. Derzeit arbeitet sie an dem Online-Radioprojekt Radio Submarine, in dem sie wöchentlich die Musikkultur eines weiteren afrikanischen Landes vorstellt.

Zeynep Ayşe Hatipoğlu ist Cellistin und Doktorandin am Centre for Advanced Studies in Music der Istanbul Technical University. Sie komponiert nicht-traditionelle Musik. Als Mitglied verschiedener Experimentalensembles hat sie Auftritte in ganz Europa.

Geboren und aufgewachsen in Yokohama, studierte Tomoko Sauvage zunächst Jazzklavier in New York, ehe sie 2003 nach Paris zog. Die Kompositionen von Alice Coltrane und Terry Riley weckten ihr Interesse an indischer Musik. Dabei entdeckte sie das Jalatharangam, ein traditionelles Instrument aus wassergefüllten Porzellanschalen. Fasziniert von der Einfachheit und Schönheit seiner Klänge, begann sie, das Instrument weiterzuentwickeln.