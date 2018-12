Veranstaltungstipp: Hörtheater in Leipzig Goethe to go. Eine Sprechlandschaft Von Antje Vowinckel

Antje Vowinckel und Mat Pogo (Antje Vowinckel)

Am kommenden Mittwoch, den 12.12.2018, um 20.00 Uhr präsentiert Deutschlandfunk Kultur in der Schaubühne Lindenfels "Goethe to go. Eine Sprechlandschaft" - Klangkunst von Antje Vowinckel, die zu diesem Anlass auch ihr Stumm-Hörspiel "Stadt-Logik" performen wird.

Wir laden zu einem Gespräch mit der Klangkünstlerin und dem Redakteur Marcus Gammel ein.

Moderation: Lene Albrecht



"Goethe to go. Eine Sprechlandschaft"

Klangkunst von Antje Vowinckel

Mit: Axel Dörner, Marie Goyette, Rafael Jové, Mazen Kerbaj, Dagmara Kraus, Chico Mello, Cia Rinne, Mat Pogo, Antje Vowinckel, Wu Jiang, Inga Ziska

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/hr 2018

Länge: 49'57

"Ueber allen Gipfeln / Ist Ruh'…" – das schrieb Johann Wolfgang von Goethe 1780 an die Holzwand der Jagdaufseherhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. "Wandrers Nachtlied" ist seitdem zum Inbegriff deutscher Lyrik geworden, übersetzt in rund 60 Sprachen. Nun hat die Radiokünstlerin Antje Vowinckel zehn internationale Musiker und Lyrikerinnen auf Goethes Spuren geschickt. Mit Mikrofon und Aufnahmegerät schritten sie den Goethewanderweg in Ilmenau ab und hatten dabei zwei Aufgaben zu erfüllen: Sie sollten permanent ihre Beobachtungen aussprechen, und sie sollten Goethes Gedicht aus einer ihnen bekannten Sprache zurück ins Deutsche übersetzen.

"Goethe to go" ist Teil von Antje Vowinckels Werkreihe rund um das automatische Sprechen.

Antje Vowinckel lebt als Klangkünstlerin, Hörspielmacherin, Regisseurin und Musikerin in Berlin. Zahlreiche Preise darunter Prix Europa und Karl-Sczuka-Förderpreis. Weitere Stücke: ‚Galapagos-Kreuzblende‘ (SWR 2017), ‚Melody minus one‘ (WDR 2016), ‚Atelier 1511‘ (SWR 2013), ‚Folgen Sie mir pausenlos‘ (DKultur 2012), ‚Call me yesterday‘ (2005). Daneben Performances und Installationen, zuletzt ‚Inside-out‘ in der Altstadt von Bukarest (2017).

WANN: 12.12.2018 | 20.00 Uhr

WO: Schaubühne Lindenfels

Karl-Heine-Str. 50

04229 Leipzig

DER EINTRITT IST FREI!

Das nächste Hörtheater in Leipzig ist am Mittwoch, 16.01.2019, um 20.00 Uhr.

"From Pink to Blue. Die Stimme von Joni Mitchell"

Feature von Jan Decker.