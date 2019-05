Veranstaltungstipp: Hörtheater in Berlin Premiere des Hörspiels "Idylle" Das letzte Hörtheater vor der Sommerpause: Am 12. Mai präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln das Hörspiel "Idylle" von Josef Maria Schäfers. Mit Publikumsgespräch.

Der Heimathafen Neukölln in Berlin mit Café (picture alliance / Bildagentur-online/Joko)

Am Sonntag, dem 12. Mai 2019, um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur als Premiere im Heimathafen Neukölln das Hörspiel "Idylle" von Josef Maria Schäfers. Dies ist das letzte Hörtheater vor der Sommerpause.

Nach dem Hören laden wir Sie herzlich zum Publikumsgespräch mit Josef Maria Schäfers (Autor), Stella Luncke (Regie), Giuseppe Maio (Regie) und Stefanie Hoster (Redaktion) ein.



Moderation: Vito Pinto

Licht und Ton: Magdalena Atencio Psille

Vielleicht sollten die alten Dorfgeschichten ruhen, tun sie aber nicht, sie gehen dem Autor nicht aus dem Kopf. "Solange deine Mutter hier wohnt, würde ich nicht in der alten Wunde bohren", rät ihm sein Freund aus dem Sauerland, wo er aufgewachsen ist. "Darüber will noch keiner reden, und wenn man anfängt rumzuforschen, gibt’s Ärger." Tatsächlich scheint in diesem Dorf, wenn es um die Ereignisse in jenem Herbst geht, ein kollektiver Gedächtnisschwund stattgefunden zu haben.



Idylle

von Josef Maria Schäfers



Regie: Stella Luncke und Giuseppe Maio

Mit: Enno Luncke, Maxim Bugenhagen, Sven Hönig, Thomas Krutmann, Guntbert Warns, Volker Weidlich, Thomas Weppel, Klaus Hoser, Martin Horn, Michael Wittenborn, Christian Maria Goebel, Maximilian Löwenstein, Peter Miklusz, Ernst Stötzner, Meike Rötzer, Sigrid Maria Schnückel, Eva-Maria Kurz, Carla Becker und Enea Maio

Ton: Alexander Brennecke

Ursendung: 19. Juni 2019, 21.30 Uhr

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 53’57

Josef Maria Schäfers, geboren 1968, lernte Schmied und Tischler und lebt seit 1997 als Künstler und Radioautor in Berlin. Mitorganisator des Berliner Hörspielfestivals. Gemeinsam mit Stella Luncke schreibt und produziert er Hörspiele, Features und akustische Kunst für verschiedene öffentlich-rechtliche Radiosender.

Wann: So., 12.05.2019 | 19.30 Uhr

Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

EINTRITT FREI!



Am 22. September 2019 geht es mit weiteren Hörtheater-Veranstaltungen in die neue Saison.

Hörspiel über trübe Dorfgeschichten und kollektiven Gedächtnisschwund - Idylle

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel, 19.06.2019, 18.30 Uhr)