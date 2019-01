Veranstaltungstipp: Hörtheater im Heimathafen Neukölln Hörspiel: Der Monat Januar Von Karl-Heinz Bölling

Heike Tauch und Florian Lukas in unserem Hörspielstudio (Deutschlandfunk Kultur / Anke Beims)

Am kommenden Sonntag, dem 27. Januar 2019 um 19.30 Uhr präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln das Hörspiel "Der Monat Januar" von Karl-Heinz Bölling.

Nach dem Hören laden wir Sie herzlich zum Publikumsgespräch mit dem Autor Karl-Heinz Bölling, der Regisseurin Heike Tauch und der Dramaturgin Stefanie Hoster ein. Um den Saisonauftakt zu feiern, wird es eine kleine kulinarische Überraschung geben.



Moderation: Vito Pinto

Ton und Licht: Tobias Bischoff

Florian Lukas, Inka löwendorf, Heike Tauch, Axel Wandtke (v.lks.) (Deutschlandfunk Kultur / Anke Beims)



Der Monat Januar

Von Karl-Heinz Bölling

Regie: Heike Tauch

Mit: Inka Löwendorf, Florian Lukas, Axel Wandtke, Holger Stockhaus, Şiir Eloğlu und Florian Goldberg

Ton: Thomas Monnerjahn

Regieassistenz: Lena Demke

Länge: 48‘50

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018



"Der Monat Januar ist wie ein Schock für die Menschen. Sie gehen vollkommen verzweifelt in den Innenstädten herum und fragen sich: Das war alles? Man leidet. Ganz Deutschland leidet." Ein Mann, der sich Zeit lässt mit der Berufsergreifung, treibt sich an warmen Orten

herum, ohne zu wissen was er da eigentlich will. Im Kaufhausrestaurant, in der Stadtbibliothek und im Museum muss er sich immer wieder mit fremden Menschen auseinandersetzen. Oder sind es immer dieselben? Für alle Fälle hat er ein kleines Messer dabei.

Karl-Heinz Bölling, 1947 in Dortmund-Aplerbeck geboren, zählt zu den produktivsten deutschen Hörspielautoren. Deutschlandradio produzierte zahlreiche seiner absurd-fantastischen Stücke.

Veranstaltung:

Sonntag, 27. Januar 2019, 19:30 Uhr

Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Straße 141

12043 Berlin

Der Eintritt ist frei!

Nächstes Hörtheater: Am Sonntag, den 17. Februar 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur das Hörspiel "Havanna Exit" von Stephan Krass.