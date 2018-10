Veranstaltungstipp Hörspiel-Premiere im Heimathafen Neukölln Am Sonntag, 14. Oktober 2018, um 19:30 Uhr, laden wir Sie herzlich ein zur Hörspiel-Premiere "Brot für die Fische".

Präparierter 25 kg Huchen aus der Loisach im Jagd- und Fischereimuseum, München (picture alliance / dpa)

Brot für die Fische

Hörspiel von Hans Thill

Regie: Stefanie Hoster

Mit: Lars Rudolph, Martin Engler, Erika Skrotzki, Nico Holonics

Musik: Philippe Gordiani

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 41:09



"Fische sind plump, kalt, nicht witzig." Kann schon sein, aber wem etwas einfällt zum Thema, ein knackiger Text, dem winkt viel Geld. Nachdenken, Nachschlagen, Kalauern, Verwerfen – mit dem besten Freund, mit der Freundin im Gespräch kann es losgehen! Die Flüsse steigen an, es wird Zeit, das kleine Motorboot mit Kajüte loszumachen und in Richtung Meer zu starten. Als Fisch im Wasser ist das Leben möglich.

Philippe Gordiani und Lars Rudolph (v.lks.) (Deutschlandradio / Anja Schäfer)

Hans Thill, geboren 1954 in Baden-Baden, lebt in Heidelberg. Lyriker und Übersetzer. Seit 2010 Leiter des Künstlerhauses Edenkoben. Zahlreiche Übersetzungen vor allem aus dem Französischen. Herausgeber der Reihe Poesie der Nachbarn – Dichter übersetzen Dichter. Für den Gedichtband "Kühle Religionen" erhielt er den Peter-Huchel-Preis 2004. Zuletzt erschien Prosa: "Buch der Dörfer" (2014) und die Gedichtbände "Ratgeber für Zeugleute" (2015) und "in riso / der dürre Vogel Bin / kälter als / Dunlop" (2016). Zahlreiche Hörspielübersetzungen und Bearbeitungen u.a.: zusammen mit Stefanie Hoster und Marguerite Gateau Bearbeitung der zweisprachigen Fassung von "Les champs magnétiques / Die magnetischen Felder" von André Breton und Philippe Soupault (SR/BR/FC 1997). Übersetzung von "Jobcenter" von Enzo Corman (DKultur 2016). Mitglied des PEN. Setzt Grabsteine für tote Dichter (Poetenladen.de).

Veranstaltung:

Sonntag, 14. Oktober 2018, 19:30 Uhr

Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Straße 141

12043 Berlin

Im Anschluss Publikumsgespräch mit dem Autor Hans Thill, der Regisseurin und Dramaturgin Stefanie Hoster und dem Schauspieler Martin Engler.

Moderation: Vito Pinto

Der Eintritt ist frei!