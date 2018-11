Veranstaltungstipp André Müller - Aus dem Kassettenarchiv eines radikalen Interviewers Was für Schätze verbergen sich im Kassettennachlass des Journalisten André Müller? Hörtheater mit anschließendem Publikumsgespräch am Sonntag, den 11. November 2018, um 19.30 Uhr im Heimathafen Neukölln in Berlin.

Quälend und provokant waren die Fragen des Journalisten André Müller. Manche Gesprächspartner brachen Interviews ab oder prozessierten gegen ihn. Anderen entlockte er unerwartete Einsichten über Einsamkeit, Zweifel und Tod. Als er 2011 starb, hinterließ er ein umfangreiches Kassettenarchiv mit Tonaufnahmen der Interviews. Eine Archivrecherche.

André Müller - Aus dem Kassettenarchiv eines radikalen Interviewers

Sonya Schönberger studierte Ethnologie und Experimentelle Mediengestaltung und lebt als bildende Künstlerin in Berlin. Für das HAU Hebbel am Ufer schrieb und produzierte sie 2016 zusammen mit der pakistanischen Künstlerin Shahana Rajani den Audiowalk "I would always dream of my house – Stories of Displacement". 2017 produzierte sie für das Nationaltheater Litauen das Theaterstück "Vokietuka" über die Wolfskinder aus Ostpreußen.

Norbert Lang studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit den Schwerpunkten Musik und Medien. Er lebt und arbeitet als freier Rundfunkautor und Musiker in Berlin. Er konzipierte 2014 das "Hörspiel im Aufnahmezustand" für den Bayrischen Rundfunk und 2013 ebendort das Hörspiel "Das Timbre des Denkens", gemeinsam mit Arno Böhler und l'ocelle mare.