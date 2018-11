Veranstaltungstipp: 25. November in Berlin Hörtheater: Vaterland Innocent Seminega war Tutsi und wurde während des Völkermords in Ruanda umgebracht. Seine Tochter, Amelia Umuhire, macht sich auf die Suche nach seinen Spuren. Ihr Feature als Hörtheater - am 25. November 2018 im Heimathafen Neukölln in Berlin.

Illustration der Autorin (Amelia Umuhire)

Hörtheater

Vaterland

Ein Feature von Amelia Umuhire

25. November 2018, 19.30 Uhr

Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin

Im Anschluss: Publikumsgespräch mit dem Produktionsteam

Moderation: Vito Pinto

Eintritt frei

Die Autorin macht sich auf die Suche nach den Spuren ihres im Genozid an den Tutsi ermordeten Vaters Innocent Seminega. 1957 geboren, hatte er schon früh mit der Diskriminierung gegen die Tutsi-Minderheit zu kämpfen. Mitte der achtziger Jahre gelang es ihm, seine Heimat zu verlassen und in Belgien Anthropologie und Literatur zu studieren. Mithilfe seiner Arbeiten, Briefe und Erinnerungen seiner Zeitgenossen, nähert sich Amelia Umuhire dem Vater und offenbart auf einfühlsame Weise die tragischen Folgen der Weltgeschichte auf ein kurzes Leben.



Feature von Amelia Umuhire

Regie: die Autorin

Mit: Amanda Mukasonga, Sascha Werginz, Lisa-Maria Sexl, Robert Frank, Thomas Fränzel, Marian Funk und Amelia Umuhire

Ton: Martin Eichberg

Ursendung: Sa 7. Juli, 18.05 Uhr

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 54'30

Amelia Umuhire, geboren 1991 in Ruanda, am Niederrhein aufgewachsen, lebt in Berlin und ist Filmemacherin. 2015 veröffentlichte sie auf Youtube die Webserie "Polyglot", die unter anderem als "Beste deutsche Webserie 2015" sowie als "Beste Internationale Webserie 2015" ausgezeichnet wurde. Ihr Kurzfilm "Mugabo" (2017) wurde u.a. im MOCA Los Angeles, MCA Chicago und beim International Film Festival Rotterdam gezeigt.