Veranstaltungsbranche demonstriert in Berlin

Donnerstag, 10. September 2020

Tausende Beschäftigte der Veranstaltungsbranche aus dem ganzen Bundesgebiet haben in Berlin für mehr staatliche Hilfen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die Veranstalter sprachen von mehr als 15.000 Demonstranten, die Polizei von etwa 6.500. Die Teilnehmer trugen durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz und hielten die Abstandsregeln ein. Die Demonstration richte sich nicht gegen die Corona-Beschränkungen, hieß es. Bei den beschlossenen Hilfsmaßnahmen für Unternehmen sei die Veranstaltungswirtschaft jedoch völlig unzureichend berücksichtigt worden. Prominente Unterstützer des Bündnisses sind unter anderem die Bands "2raumwohnung" und "Die Toten Hosen" sowie Rockmusiker Udo Lindenberg. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Branche bundesweit eine Million Menschen und erwirtschaftet jährlich 130 Milliarden Euro Umsatz.

Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das 20. Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Bei der Veranstaltung in der Berliner Philharmonie hielt Vargas Llosa die Festrede. Bis 19. September werden rund 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern auf dem Lesefestival vertreten sein, darunter Olga Tokarczuk, David Grossman, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze, Nora Bossong, Thomas Hettche, Colum McCann, Eva Sichelschmidt, Ivan Krastev und Richard Ford. Geplant sind Lesungen und Gespräche sowohl analog als auch erstmals digital. So wird am Donnerstag Vargas Llosa im Kammermusiksaal mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen.