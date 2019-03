Kulturnachrichten

Sonntag, 17. März 2019

Venedig will Werbung an Kirchen zulassen Laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung „La Stampa sollen zukünftig in Venedig großformatige Werbebanner an Kirchenfassaden zur Finanzierung der nötigen Restaurierungsarbeiten beitragen. Damit sollen 50 Kirchen in der Altstadt vor dem Verfall gerettet werden. Die Stadtverwaltung hat dem Bericht zufolge bereits das Einverständnis des Ministeriums erhalten, „angemessene Werbebotschaften an den Fassaden anzubringen. Eine Sonderkommission soll die Plakate zuvor überprüfen. Der italienische Kunsthistoriker Tomasso Montanari kritisierte das Vorhaben. Die Kirche könne nicht einen „Gott des Geldes verurteilen und sich dann selbst in den Dienst des Geldes stellen. Die Bistumsleitung hätte seiner Meinung nach die Öffentlichkeit informieren und zu Spenden aufrufen sollen.

SPD gegen CDU-Vorschlag zum Urheberrecht Die SPD hat den Vorschlägen der CDU zur Umsetzung des geplanten europäischen Urheberrechts im Internet eine Absage erteilt. Die umstrittene Einigung der EU sieht vor, Plattformen wie Youtube stärker in die Pflicht zu nehmen. Videos sollen vor dem Hochladen überprüft werden. Dies gehe nach Auffassung von Kritikern nur über Upload-Filter. Die CDU will nun laut dpa-Informationen bei der nationalen Umsetzung völlig auf den Einsatz dieser Filter verzichten. Stattdessen sollen die Plattformen für geschützte Werke in der Regel Lizenzen erwerben. Unterhalb einer zeitlichen Grenze sollen Uploads von Lizenzgebühren frei sein. Die SPD hingegen fordert, die Uploadfilter europaweit zu verhindern. "Dafür ist es noch nicht zu spät", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol der dpa. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte auf Twitter: "Wir sollten nicht auf nationale Regelungen warten, sondern jetzt eine Lösung im Europa-Parlamemt hinbekommen."

Länderpapier zur Restitution von Kolonialraubkunst Fünf Bundesländer haben sich auf eine eigene Erklärung zum Umgang mit Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien geeinigt - gemeint sind Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen. Dazu sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer im Deutschlandfunk: "Mir hat ein unmissverständliches Bekenntnis zum systematischen Gewaltcharakter des Kolonialismus gefehlt." Außerdem hätten sich der Bund und einige Länder gescheut, völkerrechtlich relevante Begriffe in die Erklärung aufzunehmen, die zu Rechtstreitigkeiten führen könnten. Wenn man es tatsächlich ernst meine mit der Restitution, dürfe man nicht so lange mit der Rückgabe von Kulturgütern warten, bis lückenlos nachgewiesen sei, dass der Erwerb unrechtmäßig war. In dem verabschiedeten Papier heißt es dazu, Restitutionen sollten ermöglicht werden, wo sie gewünscht werden. "Es ist über die Provenienzforschung hinaus die Frage zu diskutieren, ob es einen rechtmäßigen Erwerb unter einem Gesamtunrechtskontext überhaupt gibt. Und gibt es nicht mitunter auch ethisch-moralische Pflichten, die uns abverlangen, Werke zurückzugeben?"