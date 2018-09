Kulturnachrichten

Samstag, 1. September 2018

Venedig: Stromausfall bei Lady Gagas Schauspiel-Debüt 20 Minuten Dunkelheit bei Prmiere von "A Star is Born" Nass und laut ist das Schauspiel-Debüt von Popstar Lady Gaga beim Festival von Venedig verlaufen: Ein schweres Gewitter wirbelte die Premiere des Films "A Star is Born" durcheinander. Der Gewittersturm, der über den Lido fegte, brachte Regen und sorgte für einen Stromausfall: Im Premierenkino war es 20 Minuten lang dunkel. Die Sängerin spielt in der Neuverfilmung von "Ein Stern geht auf" aus dem Jahr 1937 eine Frau, die als Sängerin berühmt wird - die Parallelen zur echten Lady Gaga sind unübersehbar.

Medien: NBC wollte Vorwürfe gegen Weinstein vertuschen US-Sender soll Recherchen von Journalist Ronan Farrow behindert haben Der US-Fernsehsender NBC News soll Medienberichten zufolge versucht haben, die Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein zu vertuschen. Wie die "New York Times" und das Nachrichtenportal "The Daily Beast" berichteten, versuchte der Sender Recherchen des Journalisten Ronan Farrow und des Produzenten Rich McHugh zu stoppen. McHugh sagte der "NYT", er habe nach monatelangen Recherchen die Anweisung bekommen, kein Interview mit einem mutmaßlichen Weinstein-Opfer zu führen. "Drei Tage bevor Ronan und ich nach Los Angeles fliegen wollten, um eine Frau zu interviewen, die Weinstein glaubhaft der Vergewaltigung beschuldigte, wurde ich angewiesen, aufzuhören, diese Frau nicht zu interviewen und die ganze Geschichte fallenzulassen", sagte McHugh, der NBC Mitte August verlassen hat. Die Anweisung kam demnach aus der Chefetage des Senders. Wie "The Daily Beast" berichtete, wurde NBC von Weinsteins Anwälten unter Druck gesetzt. Der Sender drohte Farrow demnach damit, seinen guten Ruf zu ruinieren, sollte er seine Recherchen zu Weinstein vorantreiben. Farrow veröffentlicht die Geschichte schließlich im "New Yorker".

Aachener Friedenspreis vergeben Satire-Aktionen und Menschenrechtler ausgezeichnet Der Aachener Friedenspreis ehrt in diesem Jahr Friedensarbeit in Kolumbien und Satire-Aktionen gegen Rüstungskonzerne und soziale Missstände. Die jeweils mit 2.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde an die kolumbianische Menschenrechts- und Entwicklungsorganisation "Concern Universal Colombia" und das Berliner Aktivistenkollektiv "Peng!" verliehen. "Peng!" verstehe es auf originelle Weise, "mit seinen satirischen, subversiven und grenzüberschreitenden Aktionen den Finger in die Wunde zu legen und uns die Verflechtungen zwischen der globalen und der lokalen Ebene zu erklären", sagte Christoph Kriescher, Vorstandsmitglied des Aachener Friedenspreis-Vereins, bei der Preisverleihung in der Aachener Aula Carolina. Die Gründer von "Concern Universal Colombia", Siobhan McGee und Jaime Bernal-Gonzales, würdigte er für ihren Einsatz für Frieden und Menschenrechte in Kolumbien. Der Aachener Friedenspreis wird seit 1988 an Menschen verliehen, die sich in ihrem Umfeld für Frieden und Völkerverständigung einsetzen. Die Preisverleihung ist traditionell am Antikriegstag am 1. September.

Neues Album: Eminem kritisiert Trump Eminems zehntes Werk "Kamikaze" ohne Ankündigung veröffentlicht Der US-Rapper Eminem hat überraschend ein neues Album herausgebracht. Ohne vorherige Ankündigung veröffentlichte der Musiker am sein zehntes Soloalbum "Kamikaze". Das Album wurde von seinem langjährigen Freund Dr. Dre produziert. Darauf teilt Eminem gegen seine Lieblingsgegner aus: Kritiker, andere Rapper und US-Präsident Donald Trump. In der mit Schimpfwörtern gespickten Einleitung des Albums erklärt der Rapper, er wolle "der Welt in ihr verdammtes Gesicht schlagen". Das Albumcover zeigt ein Flugzeug, dass in einen Berg fliegt - eine Hommage an das Album "Licensed to Ill" der Beastie Boys aus dem Jahr 1986. Eminems letztes Album "Revival" von vor acht Monaten war von Kritikern verrissen worden und verkaufte sich von allen seinen Alben bisher am schlechtesten.

Chemnitz will Kulturhauptstadt 2025 werden Kulturrat: "Die Bewerbung ist eine Chance" Die Stadt Chemnitz möchte 2025 Kulturhauptstadt Europas werden. Eine Website zur Bewerbung der Stadt beginnt mit dem Satz: "Wenn Chemnitz etwas im Blut liegt, dann sind es Aufbrüche." Diese seien jetzt bitter nötig, sagte Olaf Zimmermann im Deutschlandfunk Kultur. Gerade weil sich nach den Ausschreitungen in Chemnitz nun alle zusammenraufen müssten, stiegen die Chancen für Chemnitz mit der Bewerbung erfolgreich zu sein, so der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates weiter. Die Stadt sei derzeit in einer sehr schwierigen Situation, man müsse einen demokratischen Aufbruch versuchen. Die demokratischen Kräfte - nicht nur in Chemnitz - müssten dringend gestärkt werden, betonte Zimmermann. Vielleicht könnten sich ostdeutsche Städte wie Zittau, Magdeburg und Dresden, die sich ebenfalls als Kulturhauptstadt bewerben wollen, enger zusammenschließen, sagte Zimmermann. 2010 sei das den Städten im Ruhrgebiet erfolgreich gelungen. Die Aufgabe, die es jetzt zu erfüllen gilt, sei keine Aufgabe allein für Chemnitz: "Das ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam erfüllen müssen."

U2-Sänger Bono verurteilt rechte Gewalt in Chemnitz Bono: "Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land" Der Sänger der irischen Rockband U2 hat die rechten Ausschreitungen in Chemnitz scharf kritisiert. "Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land", rief der Sänger beim Konzert der Band am Freitagabend in Berlin. Auf dem riesigen Bühnen-Bildschirm der Mercedes Benz Arena tauchte der Slogan "#wirsindmehr" auf. Die Menge applaudierte und jubelte. Für Montag haben unter dem Hashtag #wirsindmehr unter anderem Kraftklub, die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet zu einem kostenlosen Konzert nach Chemnitz eingeladen - als Gegenprotest zu den rechten Krawallen.

RBB-"Abendschau" feiert 60-jähriges Bestehen Gesendet wird ab jetzt aus einem neuen, 200 Quadratmeter großen Studio Mit der ersten Sendung aus einem neuen Studio hat die RBB-"Abendschau" ihren 60. Geburtstag gefeiert. Die älteste Sendung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) wird künftig in einem über 200 Quadratmeter großen Raum produziert. Er bietet den Moderatoren deutlich mehr Bewegungsfreiheit, wie der Sender mitteilte. Die allererste "Abendschau" war am 1. September 1958 ausgestrahlt worden. Die Nachrichtensendung für Berlin ist täglich um 19.30 Uhr zu sehen.

Kultusministerium ermittelt zu Kircheneinsturz in Rom Kultusminister: "Wie lässt sich so etwas in Zukunft verhindern?" Nach dem Einsturz einer Kirche im Herzen Roms will neben der römischen Staatsanwaltschaft auch das italienische Kultusministerium ermitteln. Das kündigte Kultusminister Alberto Bonisoli im Interview der römischen Tagsezeitung "Il Messaggero" an. Ihn interessiere nicht, wer verantwortlich sei, sondern wie sich so etwas künftig verhindern lasse. Um die Schuldigen könne sich die Staatsanwaltschaft kümmern. Er wolle jedoch genau wissen, wie die Kirche gesichert worden sei, welche Arbeiten dort durchgeführt wurden und wer diese kontrolliert habe, so Bonisoli. Die römische Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen wegen möglicher Versäumnisse bei der Instandhaltung aufgenommen. Laut Medienberichten waren Dach und Fassade der Kirche San Giuseppe dei Falegnami erst 2015 im Auftrag des Bistums restauriert worden. Die Einsturzursache ist unterdessen weiter unklar.