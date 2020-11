Vatikanische Museen werden wegen Corona geschlossen

Donnerstag, 5. November 2020

Der Kabarettist Dieter Hallervorden will die coronabedingte Schließung seines Berliner Schlosspark Theaters nicht hinnehmen und hat einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Der 85-Jährige bestätigte heute einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er halte die politische Entscheidung für unverhältnismäßig und in Teilen für rechtswidrig, sagte Hallervorden der Deutschen Presse-Agentur. Er berufe sich dabei auf die Freiheit der Kunst, die im Gegensatz zur Freiheit der Berufsausübung keine Einschränkungen kenne. Wann das Gericht über den Antrag entscheidet, ist noch unklar. Laut Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin sind unter anderem Konzerte und Theateraufführungen vor Publikums seit dieser Woche bis Ende November verboten.

Der Sänger Herbert Grönemeyer hat die Reichen in Deutschland aufgerufen, die von der Corona-Krise hart getroffene Kunst- und Kulturszene zu unterstützen. Eine Gesellschaft sei wie eine Familie, sagte der Musiker der Wochenzeitung "Die Zeit". Nicht nur die Regierung, auch eine Gesellschaft, eine Familie müsse sich bewegen und handeln und tun, was sie könne. Der Zeitpunkt für den ersten Schritt sei jetzt, sagte der 64-Jährige. Kultur stütze die Menschen in Verzweiflung und Trauer wie bei ihrer Lust und Freude. Sie sei wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens. Wenn sich die Wohlhabendsten bereit erklären, zwei Mal im Jahr 50.000 bis 150.000 Euro zu spenden, stünden ad hoc circa 200 Milliarden Euro pro Jahr bereit, so Grönemeyer.