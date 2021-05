Vatikanische Museen sind wieder geöffnet

Montag, 3. Mai 2021

Nach dem Ende der dritten Corona-Welle in Italien haben heute die Vatikanischen Museen ihre Pforten wieder geöffnet. Bereits für den ersten Tag hätten sich rund 1.000 Besucher angemeldet, sagte die Leiterin der Museen, Barbara Jatta. Es sei eine "immense Freude", endlich wieder die Kunstwerke nicht nur bewahren, sondern auch mit anderen Menschen teilen zu können. Die Schließung sei für umfangreiche technologische Neuerungen genutzt worden. So werde bei allen Besuchern an der Gepäckkontrolle automatisch die Temperatur gemessen. Für den Besuch der Museen ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Die dafür übliche Gebühr entfällt derzeit. Mit den Vatikanischen Museen wurden auch die Vatikanischen Gärten geöffnet, für die ebenfalls eine Anmeldung nötig ist.

Bei dem Corona-Spendenkonzert "Vax Live" sprach der britische Prinz Harry am Sonntagabend vor tausenden vollständig gegen das Coronavirus geimpften Zuschauern in einem Stadion in Los Angeles. "Das Virus hält sich nicht an Grenzen, und der Zugang zu Impfstoff kann nicht von der Geographie bestimmt werden", sagte er. Bei der Spendengala traten Stars wie die Schauspieler Ben Affleck und Sean Penn auf, Papst Franziskus und US-Präsident Joe Biden wurden per Video zugeschaltet, Jennifer Lopez sang gemeinsam mit ihrer Mutter und dem Publikum "Sweet Caroline", die Foo Fighters brachten gemeinsam mit Brian Johnson von AC/DC "Back in Black" auf die Bühne. Nach Angaben der Organisatoren wurden mehr als 53 Millionen Dollar (44 Millionen Euro) zur Finanzierung von mehr als zehn Millionen Corona-Impfdosen für arme Länder eingesammelt. Das Konzert soll in der Nacht zum 9. Mai auf Youtube gezeigt werden.