Kulturnachrichten

Mittwoch, 21. April 2021

Vatikan startet Video-Serie über Kunstwerke Der Vatikan hat eine neue Video-Serie über Meisterwerke in seinen Museen gestartet. Am Dienstag erschien die erste Folge. Sie beschäftigt sich mit dem Torso vom Belvedere, dem Fragment einer antiken Marmorstatue, die den italienischen Renaissance-Künstler Michelangelo stark beeinflusst haben soll. Die Serie will auch Geschichten und Kuriositäten rund um die Meisterwerke erzählen, hieß es. Die Museen produzieren die Kultur-Videos gemeinsam mit der Mediengruppe des Vatikans, der Vatican News. Ein Jahr lang soll regelmäßig ein anderes Werk genauer vorgestellt werden. Wie viele andere Kultureinrichtungen sind die Vatikan-Museen seit einigen Wochen Corona bedingt geschlossen. Für den 3. Mai ist die Wiederöffnung der Vatikan-Museen vorgesehen.

US-Komponist Jim Steinman mit 73 Jahren gestorben Der US-amerikanische Komponist, Texter und Produzent Jim Steinman ist tot. Er schrieb Hits für Stars wie Meat Loaf, Barbra Streisand, Céline Dion oder Bonnie Tyler. Steinman starb bereits am Montag, wie verschiedene US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichten. Er wurde 73 Jahre alt. Berühmt wurde Steinman, als er 1977 gemeinsam mit Meat Loaf das Hit-Album "Bat Out Of Hell" produzierte. Auch Musicals wie "Tanz der Vampire" oder Andrew Lloyd Webbers "Whistle Down the Wind" tragen Steinmans Handschrift.

Duisburger Filmwoche: Kurator plant 45. Ausgabe Bei der renommierten Duisburger Filmwoche gab es zuletzt Sorgen um die Zukunft, weil das Führungsduo ausgeschieden war. Nun hat die Stadt die inhaltliche Planung und Umsetzung der 45. Ausgabe einem Kurator übertragen: Alexander Scholz, der bereits seit 2015 zum Team des Dokumentarfilmfestivals gehört. Er war dort als Pressereferent, Redakteur und Programmgestalter tätig. Außerdem arbeitet Scholz für verschiedene Kulturinstitutionen in Nordrhein-Westfalen und ist Dozent an der internationalen Filmschule Köln (ifs). Bei der Auswahl für die kommende Duisburger Filmwoche wird Scholz mit der bisherigen Auswahlkommission zusammenarbeiten. Das Festival findet in der zweiten Novemberwoche statt.

Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot. Der 45-Jährige sei in seiner Wohnung in Köln gefunden worden, bestätigte eine Polizeisprecherin. Es liefen Ermittlungen zu den Todesumständen. Herren war als Serien-Fiesling "Olli Klatt" in der "Lindenstraße" bekannt geworden. Später trat der Kölner als Sänger von Partyschlagern in Erscheinung und war in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen.