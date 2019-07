Kulturnachrichten

Freitag, 19. Juli 2019

"Uwe-Johnson-Förderpreis" für Autorin Kenah Cusanit Die Berliner Schriftstellerin Kenah Cusanit erhält für ihren Roman "Babel" den Uwe-Johnson-Förderpreis 2019. Das teilten die Mecklenburgische Literaturgesellschaft und der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg mit. Eine Jury habe den Roman aus einer Vielzahl von Debütarbeiten ausgewählt. Darin öffne die 40-jährige Autorin einen in der Literatur selten betretenen historischen Raum. In dem Buch schildert Cusanit einen einzigen Tag im Leben des Grabungsleiters Robert Koldewey, der sich 1913 in der Nähe von Bagdad befindet. Der mit 5000 Euro dotierte Uwe-Johnson-Förderpreis wird am 27. September in Neubrandenburg übergeben.

Deutschland gibt Raubkunst-Bild an Italien zurück Deutschland hat ein im Zweiten Weltkrieg geraubtes Bild des niederländischen Malers Jan van Huysum an die Uffizien in Florenz zurückgegeben. Das Ölgemälde "Vase mit Blumen", seit 1824 in Florenz, war 1943 zusammen mit anderen Kunstwerken von Wehrmachtssoldaten entwendet und nach Deutschland gebracht worden. Dort tauchte es 1991 in Privatbesitz wieder auf. Unter anderem der Direktor der Uffizien, Eike Schmidt, setzte sich für eine entschädigungsfreie Rückgabe an den italienischen Staat ein. An dem Festakt in Florenz nahmen Deutschlands Außenminister Heiko Maas und sein italienischer Amtskollege Enzo Moavero sowie Kulturminister Alberto Bonisoli teil. Maas sprach von einem "glücklichen Ende einer unfreiwilligen langen Reise".

Zahl der Kirchenaustritte 2018 gestiegen Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben im Jahr 2018 Mitglieder verloren. Die Zahl der Protestanten ging um etwa 395.000 zurück, die Zahl der Katholiken sank um knapp 309.000. Trotz des zunehmenden Mitgliederschwunds sind mehr als die Hälfte aller Deutschen Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche. Das geht aus Statistiken hervor, die die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland veröffentlichten. Demnach gehörten der evangelischen Kirche rund 21,1 Millionen Mitglieder an. Die katholische Kirche hatte im Jahr 2018 rund 23 Millionen Mitglieder.

Karlsruhe will Stadt der Medienkunst werden Die Stadt Karlsruhe will Unesco-Stadt der Medienkunst werden. Die Bewerbung als "City of Media Arts" werde von einem umfassenden Programm begleitet, teilten das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und die Stadt Karlsruhe gemeinsam mit. Sie sehen den Beitritt zum Unesco Creative Cities Network als Chance, neue globale Verbindungen mit Kunst- und Medienschaffenden auf allen Kontinenten zu knüpfen und neue Impulse zu setzen. Nach Unesco-Angaben sind bislang 180 Städte im Netzwerk aktiv, darunter vier deutsche Städte: Hannover und Mannheim als "Stadt der Musik", Heidelberg als "Stadt der Literatur" und Berlin als "Stadt des Designs".

Young Euro Classic feiert 20. Jubiläum Mit einem Programm rund um Beethoven präsentieren sich die international besten Nachwuchsorchester während der 20. Ausgabe von Young Euro Classic in Berlin. Während man sich am Anfang vor allen Dingen auf Zentraleuropa konzentriert habe, sei mittlerweile klassische Musik weltweit im Fokus, sagt der künstlerische Leiter des Festivals, Dieter Rexroth, im Deutschlandfunk Kultur. Das Festival erwartet bis zum 6. August 19 Jugendorchester aus aller Welt, angeleitet und unterstützt von namhaften Dirigenten und Solisten. Unter dem Motto "Hier spielt die Zukunft!" geht es mit Blick auf den 2020 anstehenden 250. Geburtstag vor allem um Ludwig van Beethoven.

Geschlechtsneutrale Sprache im kalifornischen Berkeley Die kalifornische Stadt Berkeley führt eine geschlechtsneutrale Sprache ein. Der Stadtrat beschloss diese Woche, dass Wörter wie "Feuerwehrmann" oder "Polizistin" aus offiziellen Dokumenten verbannt werden. Stattdessen sollen Formulierungen verwendet werden, die keinen Bezug zum männlichen oder weiblichen Geschlecht nehmen. Auch auf die Personalpronomen "er" und "sie" wird fortan verzichtet. Stadtrat Rigel Robinson erklärte, in den vergangenen Jahren sei das Bewusstsein für das Thema Geschlechteridentität gewachsen. Menschen, die sich weder als männlich noch weiblich identifizieren, dürften nicht ausgeschlossen werden. Das müsse sich auch in offiziellen Dokumenten der Stadt widerspiegeln.

Brandanschlag auf Trickfilmstudio in Japan aus Rache? Der mutmaßliche Brandstifter in Japan, der einen Anschlag auf ein Animationsfilmstudio mit 33 Todesopfern verübte, hat sich Medienberichten zufolge durch die Produktionsfirma betrogen gefühlt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtete, sagte der Festgenommene der Polizei, das Studio habe seine Idee für ein Werk gestohlen. Betroffen ist die 1981 gegründete Produktionsfirma Kyoto Animation. Sie hat vor allem in den 2000er Jahren einige beliebte Fernseh-Zeichentrickserien wie "K-On!", "Free!" und "Suzumiya Haruhi no Yuutsu" produziert, die sich insbesondere an die jüngere Generation richten. Der Brandanschlag sorgte weltweit für Entsetzen und Trauer unter Fans japanischer Anime-Filme.

Regisseur Koreeda eröffnet Filmfestival von Venedig Der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda eröffnet in diesem Jahr das Filmfestival von Venedig. In seinem Film "La Vérité" spielen Catherine Deneuve, Ethan Hawke und Juliette Binoche mit. Die Premiere wird am 28. August im Lido stattfinden, teilte Festival-Direktor Alberto Barbera mit. Koreeda gewann im vergangenen Jahr mit seinem Film "Shoplifters" Goldene Palme bei den Festspielen in Cannes. Dieser Film war auch für einen Oscar nominiert.

Fotografisches Kulturerbe soll zentral gesichert werden Das Werk wichtiger deutscher Fotografen soll in einer neuen bundesweiten Einrichtung gesammelt und für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Damit solle das visuelle Gedächtnis der Gesellschaft gesichert werden, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin mit. Vier Experten sollen nun über die Einzelheiten beraten. Die CDU-Politikerin hatte mit Fotografen und Fachleuten aus Museen, Kunsthandel und Wissenschaft in den vergangenen Wochen über das Projekt gesprochen. Einzelheiten zu Umfang und Kosten des Archivs wurden nicht genannt.

Neues Wahlverfahren für Chefposten des Von der Heydt-Museums Der Direktoren-Posten des renommierten Wuppertaler Von der Heydt-Museums bleibt länger verwaist als geplant. Es werde ein zweites, neues Verfahren geben, teilte die Stadt mit. Im Frühjahr war der langjährige Direktor Gerhard Finckh in Pension gegangen. An dem neuen Auswahlverfahren soll laut Stadt dann auch der Beirat der Von der Heydt-Museum gGmbH beteiligt werden. Im ersten Anlauf hatte die Stadt bereits eine Bewerberin ausgewählt. Jedoch gab es keine Einigung mit der Gesellschaft, die Wechselausstellungen und zum Teil auch das Personal finanziert. Der Museumschef ist ebenfalls Geschäftsführer der von mehreren Stiftungen getragenen Gesellschaft. Die chronisch finanzschwache Stadt Wuppertal ist nur für den Unterhalt des Museumsgebäudes und die personelle Mindestbesetzung zuständig. Das Museum hat eine Sammlung mit Gemälden unter anderem von Claude Monet, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix und Pablo Picasso.