Kulturnachrichten

Donnerstag, 29. Juli 2021

USA geben Irak tausende Artefakte zurück Die USA geben dem Irak tausende in den vergangenen Jahrzehnten geplünderte archäologische Ausgrabungsstücke zurück. Vorangegangen sind monatelange Verhandlungen der irakischen Behörden mit dem US-Justizministerium. Die antiken Stätten im Irak waren seit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein nach einer US-geführten Invasion 2003 massiv geplündert und beschädigt worden, häufig von organisierten Banden - aber auch von Einwohnern, die mit dem Verkauf des Diebesguts ihr Überleben sicherten. Allein aus dem irakischen Nationalmuseum in Bagdad wurden rund 15.000 Artefakte gestohlen. Viele der antiken Stücke landeten bei Händlern in Europa oder den USA. Unter den Stücken befindet sich eine 3500 Jahre alte Tontafel mit einem Auszug aus dem Gilgamesch-Epos, die zeitweise im Washingtoner Bibel-Museum ausgestellt war. Die Tafel war 2019 gemeinsam mit weiteren Kulturschätzen in dem Museum sowie beim Unternehmen des Museums-Gründers beschlagnahmt worden.

Sloterdijk: Über Aussteigerprogramme für Querdenker nachdenken Kritikern von Corona-Maßnahmen sollte aus Sicht des Philosophen Peter Sloterdijk bei der Abkehr von ihren Positionen geholfen werden. "Ich glaube, man muss heute über Aussteigerprogramme für Anhänger der Querdenker und anderer Regressionssysteme nachdenken", sagte der 74-Jährige in der August-Ausgabe des in Hamburg erscheinenden Magazins "Brand eins". Sloterdijk, auch als Kritiker staatlicher Einschränkungen bekannt, bezeichnete "die sogenannten Querdenker" als "Figuren wie aus dem Spätmittelalter, die den Weg in die Moderne und damit zu naturwissenschaftlicher Evidenz und zum Staatsbürgertum innerlich nicht mitgegangen sind. Das hat im Verwechseln der eigenen Wünsche mit der Welt etwas Kleinkindliches." Aus Sicht von Sloterdijk gibt es "sektenähnliche Meinungsgenossenschaften" in solchen Gruppen. "Man macht miteinander euphorische Erfahrungen in der Annahme des gemeinsamen privilegierten Zugangs zur Wahrheit", sagte der in Berlin lebende Denker. "Es gibt für den Selbstgenuss nichts Schöneres als solche Räusche des Irrsinns."

Aufnahme von "SchUM" ins Welterbe als Lernchance begreifen Die Ernennung der sogenannten "SchUM"-Stätten in Speyer, Worms und Mainz zum Welterbe ist für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, die Chance für einen neuen Lernprozess über die Geschichte des Judentums in Deutschland. "Es ist ein wichtiges Signal, dass die Wiege des aschkenasischen Judentums in der Entscheidung des Welterbekomitees gewürdigt wurde", sagte Klein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Unesco hatte die "SchUM"-Stätten am Dienstag zum Weltkulturerbe erklärt. Sie sind das erste jüdische Welterbe in Deutschland. Bestandteil sind die alten Friedhöfe in Mainz und Worms, die Wormser Synagoge und der Speyerer Judenhof mit seinem mittelalterlichen Ritualbad. Im Mittelalter hatten sich die Juden aus den drei Städten am Rhein zum Bund der "SchUM"-Gemeinden zusammengeschlossen, der seinen Namen von den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer (Schpira), Worms (Warmaisa) und Mainz (Magenza) erhalten hatte. Die Gemeinden gelten als Wiege der mitteleuropäischen jüdischen Kultur.

ZZ-Top-Bassist Dusty Hill ist tot Dusty Hill, Bassist der Rockband ZZ Top, ist tot. "Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Kumpel Dusty Hill zu Hause in Houston,Texas, im Schlaf gestorben ist", teilten die weiteren Bandmitglieder Billy Gibbons und Frank Beard auf der Webseite von ZZ Top mit. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

ZZ Top wurden im Sommer 1969 in Houston/Texas gegründet. Der kommerzielle Durchbruch gelang 1973 mit "Tres Hombres". Das dritte Studioalbum gilt heute als Klassiker. Sechs Alben veröffentlichen Gibbons, Hill und Beard allein in den 70ern. In Deutschland gaben sie damals vereinzelte Auftritte, in den USA absolvierten sie von 1976 bis 1977 die riesige "World Wide Texas Tour" mit fast 100 Konzerten.

Sanierung der Stuttgarter Staatsoper rückt näher Der Stuttgarter Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für eine umfangreiche und kostspielige Sanierung der Staatsoper in der Hauptstadt Baden-Württembergs. Bewilligt wurden zunächst nur die Planungskosten in Höhe von 13,5 Millionen Euro, zu denen das Land die gleiche Summe beisteuert. Außerdem entschied sich das Plenum dafür, den Bau der notwendigen Interimsspielstätte vorzubereiten und das Kulissenlager im Standort Bad Canstatt zu erweitern. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats ist somit eine Vorentscheidung, aber kein Baubeschluss. Stadt und Land teilen sich als Träger des größten Dreispartenhauses der Welt die Kosten für das Gesamtpaket aus Sanierung, Erweiterung und Modernisierung. Nach einer ersten detaillierten und im November 2019 veröffentlichten Schätzung könnte das Vorhaben mehr als eine Milliarde Euro kosten.

Ab Herbst eine App zu Stolpersteinen in NRW In Nordrhein-Westfalen wird eine multimediale App Informationen zu den sogenannten Stolpersteinen liefern, die an die Geschichte von in der Schoah ermordeten Juden erinnern. Durch die App solle der Lebens- und Leidensweg dieser Menschen nachvollziehbar gemacht werden, teilte am Mittwoch der WDR in Köln mit, der die Anwendung entwickelt hat. Sie soll im Herbst veröffentlicht werden. Die App wird den Angaben zufolge über die Geschichte hinter jedem Stolperstein informieren. Dazu gehörten biografische Angaben sowie historische Fotos, Videos und Tonaufnahmen. Zugleich werde es die Möglichkeit geben, einzelne Messingtafeln gezielt zu finden. Allein in NRW gibt es rund 14.000 Stolpersteine. Sie sind mit den Namen und Lebensdaten von NS-Opfern versehen und werden meist vor den Wohnhäusern deportierter Juden in Form von Messingtafeln im Bürgersteig verlegt. Der Künstler Gunter Demnig hatte diese Form des Gedenkens initiiert. Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.