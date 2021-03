Kulturnachrichten

Mittwoch, 24. März 2021

USA ehren Alben von Janet Jackson und Nas Janet Jacksons Album "Rhythm Nation 1814", Louis Armstrongs jazziges Werk "When the Saints Go Marching In" und Nas' Debutalbum "Illmatic" sind mit 22 weiteren Tonaufnahmen ins Nationale Aufnamenregister der USA aufgenommen worden. Auch Labelles Song "Lady Marmalade" and Kool & the Gangs "Celebration" waren dieses Jahr unter den Titeln, die für erhaltenswert befunden wurden, wie die Kongressbibliothek mitteilte. Die Bibliothek wählt die Werke aufgrund ihrer kulturellen und historischen Bedeutung aus. Sie müssen mindestens zehn Jahre alt sein.

Veranstaltungsbranche fordert Corona-Öffnungen Die Veranstaltungsbranche fordert, Veranstaltungen zumindest für Menschen, die gegen Corona geimpft sind oder getestet wurden, wieder zu zuzulassen. "Getestet oder geimpft muss ausreichen, um eine Veranstaltung besuchen zu dürfen", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), Jens Michow, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er verwies auf einen Modellversuch der Technischen Universität Berlin, der Berliner Charité sowie des Robert Koch-Instituts, nach dem das Ansteckungsrisiko bei einem Theaterbesuch niedriger sei als im Supermarkt. Bei dem Pilotprojekt sind bis Anfang April neun Veranstaltungen geplant. Besucher müssen sich vorher auf das Coronavirus testen lassen. Den Auftakt machten am Wochenende rund 350 Gäste im Berliner Ensemble und circa 1.000 Besucher bei einem Testkonzert der Berliner Philharmoniker.

US-Schauspieler George Segal gestorben Der US-Schauspieler George Segal ist tot. Er starb nach Angeben seiner Familie im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Bypass-Operation. Im Laufe seiner Karriere spielte Segal in zahlreichen Filmen wie "Die Brücke von Remagen", "Mann, bist du Klasse!" oder der Komödie der Komödie "Kuck mal, wer da spricht!", aber auch in der Serie "Die Goldbergs". Bekannt wurde er vor allem durch den Film "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" von 1966 an der Seite von Elizabeth Taylor und Richard Burton. Für seine Leistung wurde er als Bester Nebendarsteller für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert.

Chansonsängerin Hana Hegerova gestorben Die slowakisch-tschechische Chanson- und Schlagersängerin Hana Hegerova ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren in Prag, teilte die Agentur CTK mit. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 1960er Jahren. Kritiker nannten sie die "Édith Piaf aus Prag". 1974 bekam sie in Deutschland die "Goldene Europa" verliehen. Hegerova sei eine "unverwechselbare Persönlichkeit" gewesen, schrieb Tschechiens Kulturminister Zaoralek bei Twitter. Hegerova sang auch auf Deutsch - etwa das Lied "Meine Stadt (Die Moldau)" - sowie auf Französisch, Ungarisch, Englisch und Jiddisch. Sie interpretierte Chansons von internationalen Größen der französischen Popmusik wie Édith Piaf, Jacques Brel und Léo Ferré. 1967 trat sie im legendären Pariser Musikklub Olympia auf. Später fiel sie bei den sozialistischen Machthabern der Tschechoslowakei in Ungnade. Bis zur Wende von 1989 durfte sie jahrzehntelang nicht mehr ins westliche Ausland reisen.

Sorbische Stiftung bekommt mehr Geld Die Stiftung für das sorbische Volk soll mehr Geld vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Sachsen erhalten. Die Gesamtförderung erhöhe sich von derzeit 18,6 Millionen Euro auf jährlich 23,92 Millionen Euro, teilte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch am Dienstag in Dresden mit. Nach dem Abkommen zahlt der Bund knapp 12 Millionen Euro, Sachsen knapp 8 Millionen Euro und Brandenburg knapp 4 Millionen Euro. Die slawische Minderheit der Sorben ist in der Lausitz im Süden von Brandenburg und in Ostsachsen beheimatet. Schätzungen zufolge leben auf sächsischem Gebiet etwa 40 000 Sorben und in Brandenburg 20 000. Die Steigerung der Zuwendungen mache neue Maßnahmen möglich, sagte Stiftungsdirektor Jan Budar. Als Beispiel nannte er unter anderem ein professionelles Marketing und die Integration des Sorbischen in moderne Sprachtechnologien.

Polnisches Gericht verurteilt Macher von ZDF-Serie Die Macher des ZDF-Mehrteilers "Unsere Mütter, unsere Väter" sind von einem Gericht in Polen zu einer Entschuldigung verurteilt worden. Das teilte das Berufungsgericht in Krakau am Dienstag mit. Die Entschuldigung solle im polnischen Fernsehen sowie in den deutschen Sendern ZDF, ZDFneo und 3sat veröffentlicht werden, berichtete die polnische Agentur PAP. In dem Rechtsstreit ging es um die Darstellung der polnischen Heimatarmee (AK), die im Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Polen geleistet hatte. In Stellungnahmen des ZDF und der UFA Fiction hieß es jeweils, man bedauere, dass das Gericht der Kunstfreiheit keine ausreichende Beachtung geschenkt habe. Sobald das Urteil schriftlich vorliege, wolle man die Begründung prüfen und Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. An der Buchentwicklung für den Mehrteiler seien namhafte Fachhistoriker beteiligt gewesen.