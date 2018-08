Kulturnachrichten

Freitag, 24. August 2018

USA drängen Russland zur Freilassung Senzows Inhaftierter Filmemacher seit 102 Tagen im Hungerstreik US-Außenminister Mike Pompeo hat seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow dazu aufgefordert, den inhaftierten ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow "sofort freizulassen". Pompeo habe während eines Telefongesprächs seine "Sorgen über Senzows Gesundheit" zum Ausdruck gebracht und die Freilassung "aller ukrainischer politischer Gefangenen gefordert", sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert. Senzow befindet sich sei 102 Tagen im Hungerstreik.

Ex-Lynyrd Skynyrd-Mitglied Ed King gestorben Gitarrist war Mitautor ihres Hits "Sweet Home Alabama" Der Mit-Autor des Welthits "Sweet Home Alabama" und frühere Gitarrist der Rockband Lynyrd Skynyrd, Ed King, ist tot. King sei am Mittwoch in seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, hieß es am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Nähere Informationen wurden nicht mitgeteilt. US-Medien berichteten, King habe schon seit längerem gegen Lungenkrebs gekämpft. Der 1949 in Kalifornien geborene King war in den 1970er Jahren zu Lynyrd Skynyrd gestoßen und hatte auch an einer Wiedervereinigung in den 80er und 90er Jahren noch einmal teilgenommen.

Hakenkreuze sind in Computerspielen nicht mehr tabu Bundesfamilienministerin Giffey kritisiert die Entscheidung Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die Entscheidung der Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) kritisiert, Computerspiele trotz der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen zuzulassen, wenn es "der Kunst oder der Wissenschaft, der Darstellung von Vorgängen des Zeitgeschehens oder der Geschichte" dient. Giffey sagte der Funke Mediengruppe: "Mit Hakenkreuzen spielt man nicht". Gerade in Deutschland müssten sich die Menschen "auch heute ihrer besonderen historischen Verantwortung immer bewusst sein". Die Diskussion hat das Computerspiel "Through the Darkest of Times" ausgelöst, das auf der Spielemesse Gamescom in Köln vorgestellt wurde. Es zeigt SS-Männer mit Hakenkreuzarmbinden.

DDR-Bürgerrechtler werben für Einheitsdenkmal Um das Denkmal wird seit 20 Jahren gestritten Frühere DDR-Bürgerrechtler haben parteiübergreifend für den schnellstmöglichen Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin geworben. Nach dem Abschluss des Grundstücksvertrags gebe es keinen Grund für weitere Verzögerungen, sagte der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse forderte das Land Berlin auf, umgehend seine neuen denkmalpflegerischen Bedenken zurückzustellen. Um das Denkmal zur Erinnerung an die Deutsche Einheit wird seit 20 Jahren gestritten.