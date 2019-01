Kulturnachrichten

Dienstag, 22. Januar 2019

US-Staat Indiana: Wandgemälde abgedeckt Kritik an Indianer-Darstellung Nach Kritik an der Darstellung von amerikanischen Ureinwohnern auf Wandgemälden mit dem Entdecker Christopher Columbus will die University of Notre Dame im US-Staat Indiana nun reagieren. Die Kunstwerke würden abgedeckt, schrieb der Präsident der katholischen Privatuniversität, John Jenkins, in einem Brief. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach die Gemälde Ureinwohner in klischeehaften, unterwürfigen Posen vor den weißen Abenteurern zeigten. Die zwölf Wandgemälde wurden in den 1880er Jahren vom Künstler Luis Gregori geschaffen. Sie sollten Migranten Mut machen, die in einer Zeit antikatholischer Ressentiments in die USA ausgewandert waren. 2017 hatten mehr als 300 Studenten, Angestellte und Absolventen der Notre Dame University im Campus-Blatt einen Brief unterzeichnet, in dem die Beseitigung der Wandgemälde gefordert wird.

Mehr Gesprächsformate mit Zuschauern MDR will dynamischer werden MDR-Intendantin Karola Wille will die Gesprächsformate des Senders mit seinen Zuschauern und Zuhörern ausbauen. Die Menschen wollten sich über die Inhalte austauschen und der MDR brauche das direkte Gespräch, sagte Wille am Montagabend bei einer Jahresauftaktveranstaltung unter dem Motto "Es geht um Demokratie" in Leipzig. Das schließe auch die Diskussion über die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit ein. Die Debatte darüber sei in den vergangenen Jahren auch innerhalb des Senders kritischer geworden. "Wir wissen, dass wir uns verändern müssen, dass der Medienwandel extrem dynamisch ist, dass wir manchmal zu langsam sind." Die Wahlen - Kommunal- und Europawahl sowie die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen - sollen ein inhaltlicher Schwerpunkt in der Berichterstattung des MDR werden, sagte Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.

Experten helfen Haus der Kunst bei Leitungs-Suche Stelle des künstlerischen Leiters ist seit Juni nicht vergeben Das Haus der Kunst in München soll nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre von einem ehrenamtlich arbeitenden Expertenrat begleitet werden. Das Gremium werde das Haus zwei Jahre lang strategisch und programmatisch unterstützen, sagte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) in München. Es soll dabei

auch um die Suche nach einer neuen künstlerischen Leitung gehen. Die Stelle ist seit dem Ausscheiden von Okwui Enwezor im Juni vakant. Der Expertenrat schlägt vor, eine Findungskommission mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten zu beauftragen, der das Haus dann in einer Doppelspitze mit der kaufmännischen Geschäftsführung leiten soll. Vorsitzende des Expertenrats ist die künstlerische Direktorin der Fondation Vincent van Gogh in Arles, Bice Curiger. Im Sommer 2017 waren massive Geldprobleme beim Haus der Kunst bekanntgeworden. Auf die neue Leitung wartet zudem die Herausforderung einer grundlegenden Sanierung.

Schleichwerbung: "Pastewka"-Folge verboten Landeszentrale stößt sich an Nennung von Baumarkt-Marke Eine Folge der Serie "Pastewka" darf wegen Schleichwerbung nicht mehr ausgestrahlt werden. Die bayerische Landeszentrale für neue Medien hat verboten, die vierte Folge der achten Staffel mit dem Titel "Das Lied von Hals und Nase" weiter bei Amazon Prime Video zu zeigen. "Die gesamte Folge ist - vor allem in Bezug auf die Marke MediaMarkt - von häufigen und intensiven Darstellungen und Erwähnungen geprägt, die nicht programmlich-dramaturgisch begründbar sind", erläuterte die Landeszentrale die Entscheidung am in einer Mitteilung. Amazon wollte bislang keine Stellungnahme dazu abgeben. Die BLM in München ist zuständig, weil die Amazon Instant Video Germany GmbH ihren Sitz in Bayern hat.

Michelin-Gastronomieführer will mehr Frauen fördern Bislang führt nur eine Frau ein Restaurant mit drei Sternen Der Michelin-Gastronomieführer will in Frankreich mehr Frauen mit den begehrten Sternen für Spitzenrestaurants auszeichnen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik gegeben, dass der traditionsreiche "Guide rouge" vor allem Männer in der Küche auszeichnet. Die einzige Frau, die mit ihren Restaurant in Frankreich die Spitzennote drei Sterne trägt, ist Anne-Sophie Pic aus Valence im Süden des Landes.