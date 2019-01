Kulturnachrichten

Montag, 21. Januar 2019

US-Soziologe Nathan Glazer gestorben Bekannt wurde er mit Arbeiten zum Kollektiven Verhalten und zur Stadtsoziologie Der prominente US-amerikanische Soziologe Nathan Glazer ist gestern im Alter von 95 Jahren gestorben, wie heute mitgeteilt wurde. Bekannt wurde er mit seinen Arbeiten zum Kollektiven Verhalten und zur Stadtsoziologie. Glazer war Professor in Berkeley und Harvard sowie Mitherausgeber verschiedener politischer Zeitschriften und Bücher. Er stammt aus einem jüdisch-orthodoxen, sozialistischen Milieu und näherte sich im Laufe seines Lebens immer mehr neokonservativen Ideen an. Zu seinen bekanntesten Werken zählt das stadtsoziologische Standardwerk "Beyond the Melting Pot". Darin griff er die Verschmelzung von unterschiedlichen Kulturen im urbanen Raum auf.

"Green Book" gewinnt Producers Guild Award Beste Chancen auf einen Oscar Das Drama "Green Book" über die Trennung von Schwarzen und Weißen in den USA hat den Produzenten-Preis als bester Film gewonnen und damit beste Chancen auf einen Oscar. Die Tragikomödie hatte vor zwei Wochen schon drei Golden Globes in den Kategorien: beste Komödie, bestes Drehbuch und bester Nebendarsteller gewonnen. Zusammen mit den Golden Globes gelten die am Samstag verliehenen Producers Guild Awards, über die mehrere tausend Filmproduzenten abstimmen, als wichtigster Gradmesser für die Oscars.

Facebook und TU München gründen Ethik-Institut Facebook unterstützt Erforschung künstlicher Intelligenz in München Facebook wird die Erforschung ethischer Fragen rund um künstliche Intelligenz in München mit 7,5 Millionen Dollar unterstützen. Das Geld soll an das neue unabhängige Institut für Ethik in künstlicher Intelligenz in einer Partnerschaft mit der Technischen Universität München über einen Zeitraum von fünf Jahren fließen, wie Facebook am Sonntag ankündigte. Das Institut wolle diverse Aspekte künstlicher Intelligenz wie Fairness, Transparenz und Sicherheit untersuchen, hieß es am Rande der Innovationskonferenz DLD in München. Die Ergebnisse sollen Gesellschaft, Wirtschaft sowie Gesetzgebern zur Verfügung gestellt werden. Von Facebook kommt die Anschubfinanzierung, das Institut will sich aber auch um Geld von weiteren Partnern bemühen. Das Institut wird von Professor Christoph Lütge von der TU München geleitet.

Joyce Carol Oates erhält Jerusalem-Preis 2019 Der Jerusalem-Preis ist Israels höchste literarische Auszeichnung Die US-amerikanische Autorin Joyce Carol Oates wird mit dem diesjährigen Jerusalem-Preis ausgezeichnet. Er soll am 12. Mai bei der Eröffnung der Internationalen Buchmesse in Jerusalem übergeben werden, wie Israels Regierungspressestelle am Sonntag mitteilte. Der mit 10.000 Dollar dotierte Jerusalem-Preis ist Israels höchste literarische Auszeichnung. Über mehr als fünf Jahrzehnte habe Joyce Carol Oates "ein breites Spektrum an Literatur geschaffen", hieß es in der Begründung der Jury. Mit ihrer Arbeit erschließe Oates "neue kreative Horizonte" und überwinde immer wieder Grenzen. Die Jury attestierte der Autorin "unerschöpflichen Einfallsreichtum". In jedem neuen Buch untersuche sie "ein weiteres unbekanntes Gebiet". Oates erhelle "die Spannung zwischen den versteckten Ängsten und Sehnsüchten der menschlichen Psyche".