Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. Juni 2020

US-Schauspielerin Peggy Pope gestorben Die US-amerikanische TV- und Filmschauspielerin Peggy Pope ist tot. Wie die Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichten, starb sie nach Angaben ihrer Familie bereits am vergangenen Mittwoch im US-Staat Colorado. Sie wurde 91 Jahre alt. Die Schauspielerin, die ihre Karriere in den 1950er Jahren in New Yorker Theatern begann, spielte in TV-Serien wie "Soap - Trautes Heim", "Unter der Sonne Kaliforniens" und "Golden Girls" mit. Ihre größte Leinwandrolle hatte Pope an der Seite von Jane Fonda, Dolly Parton und Lily Tomlin in der Komödie "Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?" von 1980. In der Satire über einen zudringlichen Chef und Rache für sexuelle Belästigung spielte sie eine trinkfreudige Sekretärin.

Kündigungen bei Facebook wegen Haltung zu Trump Mehrere Facebook-Angestellte haben wegen der Haltung ihrer Firma zu US-Präsident Trump gekündigt. Grund sei, dass Facebook-Chef Zuckerberg sich weigere, gegen Hetz-Botschaften Trumps vorzugehen. Weitere Mitarbeiter protestierten. Zuckerberg selbst verteidigte sein Vorgehen. Konkret ging es um die Drohung, bei Plünderungen werde geschossen. Twitter hatte diese Drohung von Trump mit einem Warnhinweis versehen. Zuckerberg und andere Facebook-Manager sprachen auch mit Bürgerrechtlern. Diese werfen ihm vor, Trumps Ruf nach Gewalt gegen Demonstranten Raum zu geben.

Forscher glaubt an Gesellschaftswandel durch Pandemie Der bekannte deutsche Hirnforscher Gerald Hüther glaubt, dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft zum Positiven verändern kann. "Nach der Corona-Pandemie könnte sogar ein gesellschaftlicher Aufbruch stattfinden. Sicher kehrt ein Großteil der Gesellschaft wieder zurück zu ihrem Leben vor der Corona-Krise, aber die Anzahl der Menschen, die ihr Leben künftig nicht mehr so weiterführen wollen, ist gewachsen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Reichtum, Ansehen und Macht seien im Lichte der Corona-Pandemie nutzlos.

Milliarden-Klage gegen Google Der Suchmaschinen-Anbieter Google muss sich in den USA auf eine Sammelklage in Höhe von mindestens fünf Milliarden Dollar einstellen. Laut Klageschrift würden Programme wie Google Analytics sowie Website-Plug-Ins und Smartphone-Apps unentwegt Daten von Internet-Nutzern sammeln, obwohl diese ihre Einstellungen auf "privat" gesetzt haben. Die Daten würden benutzt, um individuelle Werbung zu schalten. Google kündigte an, sich gegen die Vorwürfe wehren zu wollen. Beim Öffnen von sogenannten Inkognito-Registerkarten werde jedes Mal darauf hingewiesen, dass möglicherweise Informationen gesammelt werden könnten, sagte ein Sprecher.

IT-Branche verklagt US-Präsident Trump Eine von der IT-Branche unterstützte Interessenvereinigung hat US-Präsident Trump wegen seines Dekrets zur stärkeren Reglementierung sozialer Medien verklagt. Das Zentrum für Demokratie und Technologie (CDT) mit Sitz in Washington erklärte, Trumps Erlass verstoße gegen den 1. Zusatzartikel der Verfassung. Dieser verbietet unter anderem Gesetze gegen die Redefreiheit. Zu den Geldgebern von CDT gehören unter anderem Facebook, Apple und Microsoft. Trump hatte am Donnerstag eine Verordnung unterzeichnet, die Schutzmechanismen für Online-Plattformen außer Kraft setzen könnte. Zuvor hatte Twitter zum ersten Mal Tweets des Präsidenten mit einem Aufruf zu einem Faktencheck versehen.

AFP-Journalist im Jemen getötet Im Jemen ist der Journalist Nabil Hasan al-Quaety, der auch für die Nachrichtenagentur AFP tätig war, von Unbekannten getötet worden. Der 34-jährige Foto- und Videojournalist wurde am Dienstag in der Hafenstadt Aden in seinem Auto erschossen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die bewaffneten Täter seien entkommen. Das Informationsministerium verurteilte den Mordanschlag. Der Staatssekretär Nadschib Ghallab im Informationsministerium sprach von einem "organisierten und geplanten Mordanschlag". Die Tötung al-Quaetys sei ein "Angriff auf die Presse im Jemen, die die Versäumnisse und Fehler aller Kriegsparteien widerspiegelt", fügte er hinzu. Al-Quaety arbeitete seit 2015 für die Nachrichtenagentur AFP sowie für große Medienorganisationen seines Heimatlandes. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht der Jemen auf dem 167. von 180 Plätzen.

Grütters vor Knabe-Untersuchungsausschuss Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat vor dem Untersuchungsausschuss zur Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen die Entlassung des langjährigen Gedenkstättenleiters Hubertus Knabe verteidigt. Der Ausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses soll Vorgänge um mutmaßliche sexuelle Belästigung von einer ganzen Reihe von Mitarbeiterinnen der vom Bund mitfinanzierten Gedenkstätte klären. Die CDU-Politikerin sagte, es habe keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Knabe in der Sache gegeben. Er habe sich nicht um Aufklärung der mutmaßlichen sexuellen Belästigung durch seinen Vize bemüht und Missstände in der Gedenkstätte "objektiv erst ermöglicht". Der Ausschuss soll Vorgänge um die Entlassung Knabes im November 2018 prüfen. Ein Rechtsstreit endete mit einem Vergleich, der Chefposten wurde neu besetzt.

US-Musikindustrie ruft "Blackout Tuesday" aus Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat die US-Musikindustrie einen "Blackout Tuesday" ausgerufen. Als Reaktion auf den seit langem anhaltenden Rassismus solle die Musikindustrie am Dienstag pausieren, schrieben Jamila Thomas und Brianna Agyemang, die beide in der US-Musikbranche arbeiten, auf einer für die Aktion eingerichteten Webseite. Mit dem "Blackout Tuesday" solle Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit gelenkt werden und Menschen dazu aufgefordert werden, einen Tag lang keine Inhalte zu produzieren, sondern sich mit den Vorgängen zu beschäftigen. Dutzende Musiklabels und andere Branchen weltweit schlossen sich an. Stars wie Sarah Jessica Parker und der deutsche Sänger Mark Forster veröffentlichten auf Instagram komplett schwarze Bilder.