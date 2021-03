Kulturnachrichten

Freitag, 26. März 2021

US-Schauspielerin Jessica Walter gestorben Die US-Schauspielerin Jessica Walter ist tot. Wie der Branchendienst "Deadline" unter Berufung auf Walters Tochter mitteilte, starb die Schauspielerin am vergangenen Mittwoch im Alter von 80 Jahren in New York. Sie war unter anderem mit Rollen in der Comedy-Serie "Arrested Development" und mit dem Hollywood-Film "Grand Prix" von 1966 berühmt geworden. Für ihre Rolle an der Seite von Clint Eastwood in dem Thriller "Sadistico" von 1971 wurde sie für die Golden Globes nominiert. Für ihre Serienrollen bekam Walters mehrere Preise, darunter auch einen Emmy.

Notre-Dame-Gebälk wird nicht ganz originalgetreu Die Restaurierungspläne für den zerstörten Dachstuhl der Pariser Kathedrale Notre-Dame werden konkreter. Das Balkenwerk des Kirchenschiffes und des Chors solle zwar nicht komplett originalgetreu aber sehr ähnlich nachgebildet werden. Dafür habe sich die Behörde für Erbe und Architektur entschieden, teilte das für den Wiederaufbau zuständige Établissement Public mit. Lediglich die für die Struktur und das Erbe relevanten Elemente würden wiederhergestellt. Die Kathedrale wurde im Frühjahr 2019 bei einem Brand schwer beschädigt. Anschließend wurde heftig darüber diskutiert, ob sie möglichst originalgetreu oder modern restauriert werden sollte. Präsident Macron hatte zunächst auf eine "zeitgenössische architektonische Geste" gesetzt, dann aber eingelenkt.

Regisseur Spielberg spendet Preisgeld für Aktivisten US-Filmregisseur Steven Spielberg will das Preisgeld für seine kürzliche erhaltene Ehrung in Israel an zehn Organisationen spenden, die gegen Rassismus und Ungleichheit kämpfen. Amerika sei mit einer Krise konfrontiert und unsere Verantwortung sei es, jetzt zu handeln, erklärte der 74-jährige Filmemacher. Im Februar war Spielberg der mit einer Million US-Dollar dotierte israelische Genesis-Preis verliehen worden. Das Preisgeld und eine zusätzlich Million aus der eigenen Tasche will der Regisseur an Gruppen wie Avodah, Black Lives Matter, die Jews of Color Initiative und Justice for Migrant Women spenden. Spielberg und seine Frau Kate Capshaw riefen dazu auf, die Arbeit der Gruppen zu unterstützen. US-Präsident Joe Biden beglückwünschte Spielberg zu der Ehrung und würdigte seine Spende.

Venedig erteilt Kreuzfahrtschiffen Anlegeverbot Kreuzfahrtschiffe dürfen in Venedig künftig nicht mehr in der Nähe des Markusplatzes anlegen. Sie müssen im Industriehafen der norditalienischen Stadt vor Anker gehen. Mit dieser Entscheidung solle ein kulturelles und historisches Erbe geschützt werden, das nicht nur Italien, sondern der ganzen Welt gehöre, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien für Kultur, Tourismus, Umwelt und Infrastruktur. Vor der Corona-Pandemie waren mit den Kreuzfahrtschiffen jedes Jahr Millionen Besucher in die Lagunenstadt gekommen. Von den Schiffen verursachte Wellen schaden aber den Fundamenten der zum Weltkulturerbe gehörenden Stadt schwer.

Benin-Bronzen: Grütters plant nationales Spitzentreffen Kulturstaatsministerin Grütters sucht nach einer nationalen Strategie im Umgang mit den legendären Benin-Bronzen. Daher soll noch im April ein Gespräch der betroffenen Kulturminister der Länder mit den Museumsdirektionen stattfinden, kündigte die CDU-Politikerin an. Auch das Auswärtige Amt solle hinzugezogen werden. Der Umgang mit den Benin-Bronzen sei ein Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Das gelte für das Humboldt Forum, aber auch für die anderen betroffenen Museen, die in der Trägerschaft von Ländern und Kommunen liegen, erklärte Grütters. Der Rat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte gestern den Weg für mögliche Rückgaben der umstrittenen Benin-Bronzen aus Berlin geebnet. Außenminister Maas hatte sich für eine Restitution der als Raubgut geltenden Objekte nach Nigeria stark gemacht.

Van Gogh-Gemälde in Paris zu Rekordpreis versteigert Ein Werk aus der Pariser Zeit des niederländischen Malers Vincent van Gogh hat für einen Rekordpreis von mehr als 13 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Es handelt sich um das 1887 entstandene Gemälde "Scène de rue à Montmartre". Am Donnerstag wurde es in Paris versteigert. Das Bild gehörte gut 100 Jahre lang einer französischen Familie. Laut dem Auktionshaus Sotheby's befinden sich nur sehr wenige Werke, die van Gogh in Montmartre schuf, in Privatbesitz. Die meisten Gemälde, die er dort malte, würden heute in internationalen Museen ausgestellt.

Französischer Regisseur Bertrand Tavernier gestorben Der französische Regisseur Bertrand Tavernier ("Um Mitternacht") ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Institut Lumière für die Erhaltung und Verbreitung des französischen Filmerbes mit Sitz in Lyon. Tavernier wanderte in seiner Karriere zwischen Krimis, Psychothrillern, Historienfilmen, Science-Fiction, Romanzen und Satire. Er führte bei mehr als 50 Filmen Regie. Für sein umfassendes Repertoire erhielt der französische Filmemacher 2015 beim Filmfest in Venedig den Goldenen Ehrenlöwen für sein Lebenswerk. Die Begründung der Jury: Er sei ein nonkonformistischer und couragierter vielseitiger Autor. Der 1941 in Lyon geborene Tavernier starb nun einen Monat vor seinem 80. Geburtstag.

Kulturstiftung fördert zwei neue Projekte Zur Wiederbelebung der Kultur hat die Kulturstiftung des Bundes zwei neue Projekte auf den Weg gebracht und mit rund 52 Millionen Euro Fördermitteln ausgestattet. Das bundesweite Programm Kultursommer 2021 solle zu einer Rückkehr zum kulturellen Leben im öffentlichen Raum beitragen, während die zweite Runde des Förderprogramms "Dive in" die Digitalisierung im Kultursektor voranbringen solle, teilte die Kulturstiftung in Halle mit. "Nach einem Jahr der Pandemie setzen wir alles daran, die Künste überall in unseren Städten wiederzubeleben", betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Die Mittel stammen aus dem Hilfsprogramm "Neustart Kultur" und wurden vom Haushaltsausschuss des Bundestags bereits freigegeben.